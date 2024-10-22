Η Πολωνία κλείσει το ρωσικό προξενείο στο Πόζναν

Η Πολωνία θα ανακαλέσει τη συγκατάθεσή της για τη λειτουργία του ρωσικού προξενείου στο Πόζναν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι προβαίνει σε πράξεις «δολιοφθοράς» και «υβριδικού πολέμου».

«Έχω πληροφορίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από απόπειρες δολιοφθοράς στην Πολωνία και σε συμμαχικές χώρες. Ως εκ τούτου, πήρα την απόφαση να ανακαλέσω την άδεια λειτουργίας του προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Πόζναν», στη δυτική Πολωνία, δήλωσε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η Μόσχα υποσχέθηκε να προβεί σε αντίποινα για την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στο Πόζναν, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε την κίνηση ως «ένα ακόμη εχθρικό βήμα» και υποσχέθηκε μια «επώδυνη» απάντηση.

Πηγή: skai.gr

