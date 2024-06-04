Γάλλοι βουλευτές εμφανίστηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο ντυμένοι στα μαύρα, κόκκινα, λευκά και πράσινα, δηλαδή τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή η γαλλική κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή της να αναγνωρίσει τώρα το παλαιστινιακό κράτος.

Τα αίματα άναψαν όταν η βουλευτής του κόμματος Ανυπόταχτη Γαλλία (ριζοσπαστική αριστερά), Ρασέλ Κεκέ, ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία μέσα στην αίθουσα. Η πρόεδρος του κοινοβουλίου Γιαέλ Μπρον-Πιβέ την ανακάλεσε αμέσως στην τάξη, επιβάλλοντάς της προφορική επίπληξη, τη μέγιστη κύρωση που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αποφάσισε επίσης να διακόψει τη συνεδρίαση.

Η αίθουσα της Βουλής είναι «χώρος δημοκρατικών συζητήσεων και οι βουλευτές εκφράζονται αποκλειστικά δια του λόγου», επέμεινε η πρόεδρος.

«Σε ό,τι αφορά τη διμερή αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η θέση της Γαλλίας είναι (…) σαφής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας (Εμανουέλ Μακρόν) την υπενθύμισε, δεν είναι ταμπού», σχολίασε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο υπουργός αρμόδιος για θέματα Ευρώπης. «Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι χρήσιμη. Όπως είπε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός (Γκαμπριέλ Ατάλ), τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται αναγνωρίσεις (του παλαιστινιακού κράτους) χωρίς να δίνουν λύση στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν την περασμένη εβδομάδα το κράτος της Παλαιστίνης, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε «απάντηση» για τα ρούχα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας που φορούσαν οι βουλευτές της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά επίσης και οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, οι βουλευτές της δεξιάς και του προεδρικού κόμματος «Αναγέννηση» έφεραν τρίχρωμα μαντίλια, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας.

Πολλοί βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Αυτή είναι μια πολιτική θεάματος, δεν προωθούν την ειρήνη ούτε κατά ένα χιλιοστό», σχολίασε ο βουλευτής της «Αναγέννησης» Ματιέ Λεφέβρ, που είναι και πρόεδρος της ομάδας φιλίας Γαλλίας-Ισραήλ.

«Έπειτα απ’ όσα συνέβησαν (στη Ράφα) ήταν σημαντικό να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στον παλαιστινιακό λαό. Είναι εφικτή μια άλλη φωνή στη Γαλλία, να εκφραστούμε με σύμβολα σαν αυτά», είπε η οικολόγος Σαμπρίνα Σεμπαΐ, η οποία φορούσε πράσινο φουστάνι, μαύρο σακάκι και παλαιστινιακή μαντίλα γύρω από το λαιμό.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, οι βουλευτές σε όλα τα έδρανα έψαλλαν τον εθνικό ύμνο και η συνεδρίαση συνεχίστηκε αφού έπεσαν οι τόνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

