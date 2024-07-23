DW: Γιατί η Τουρκία θέλει Τραμπ

Ο γνωστός αναλυτής Μουράτ Γετκίν θεωρεί ότι δυο είναι τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Η συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στα παρακλάδια του PKK στη Συρία και η επιθυμία της Τουρκίας να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ελλείψει των μαχητικών αεροσκαφών F-35.



Για την Τουρκία, ο Τραμπ είναι ένας «γνωστός αντίπαλος» υποστηρίζει ο Γετκίν και είναι πλέον δυνατό να προβλέψουμε πόσα λάθος πράγματα κάνει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ο Τραμπ ήταν αυτός που αφαίρεσε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Αργότερα δικαιολόγησε την αγορά των Ρωσικών S-400 από την Τουρκία λέγοντας ότι το έκαναν «Επειδή δεν πουλάμε Patriots». Αυτή τη στιγμή, αν ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος, το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να αλλάξει την πολιτική του Μπάιντεν στην Ουκρανία. Η πολιτική του Ισραήλ είναι επίσης ταμπού για τον Τραμπ

Ο Ερντογάν έχει ήδη επενδύσει στην πιθανότητα να κερδίσει ο Τραμπ όταν του έκανε εκείνο το ευγενικό τηλεφώνημα μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Ο Τραμπ συνήθιζε να καλεί τονΕρντογάν στο. Ακόμη και όταν ο Μπάιντεν καθυστέρησε τέσσερα χρόνια, ο Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.Από την οπτική γωνία της Τουρκίας, η Μισέλ Ομπάμα πιθανότατα θα είχε προκαταλήψεις από την προεδρία του συζύγου της. Ως δικηγόρος όμως θα κρατούσε μια ορθολογική στάση. Αν η Καμάλα Χάρις κερδίσει, δεν αναμένεται καμία θετική εξέλιξη για την Τουρκία και τις σχέσεις Τουρκίας -ΗΠΑ, εκτός ίσως από ένα μικρό κομμάτι του εμπορίου. Η Χάρις είναι περισσότερο υπέρ του Ισραήλ από τον Μπάιντεν και είναι πιο ανοιχτή στην επιρροή των στρατιωτικών-βιομηχανικών λόμπι στο ζήτημα της Ουκρανίας και στην επιρροή των αντιτουρκικών εθνοτικών λόμπι στο Κογκρέσο. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, εάν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις, η Μισέλ Ομπάμα ή άλλος Δημοκρατικός υποψήφιος, δεν πρέπει να αναμένουμε ότι η Τουρκία θα είναι σε πιο άνετη θέση στον πόλεμο κατά του PKK, στο ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης, στον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά ούτε και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.