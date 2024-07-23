Τα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξόδεψαν, σύμφωνα με έρευνα της WELT, 531.000 ευρώ προκειμένου να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αλλά και πολλοί υπουργοί χρησιμοποίησαν κυβερνητικά αεροσκάφη προκειμένου να μεταβούν στις πόλεις διεξαγωγής των αγώνων και να επιστρέψουν κατόπιν στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα το ύψος της δαπάνης να φθάσει τις 531.008,86 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο 'Άμυνας, έπειτα από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στην Bundestag, Ζέρεν Πέλμαν.

«Όποιος επιβαρύνει το κράτος με κόστος άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ για έξι υποτιθέμενα επαγγελματικά ταξίδια είναι είτε εντελώς ανεύθυνος είτε εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Δεν θα πρέπει η πτήση να αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή ταξιδιού για ένα βραδινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Πέλμαν και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει διαλύσει τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, οπότε τα μέλη της επιλέγουν να μετακινούνται αεροπορικώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

