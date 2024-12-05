Ένας νέος γύρος πολιτικής αβεβαιότητας ξεκινάει για τη Γαλλία μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής που οδήγησε στην παραίτηση του Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται τώρα στην αναζήτηση νέου διαδόχου με αρκετά ονόματα να κυκλοφορούν ήδη για τη συγκεκριμένη θέση, από τον Σεμπαστιάν Λεκόρνου μέχρι τον Φρανσουά Μπαϊρού και του Μπρούνο Ρετάιγ.

Σύμφωνα με το γαλλικό BFM προκειμένου να αποφευχθεί μια χρονοβόρα διαδικασία που θα διαρκούσε μήνες, ο Μακρόν πραγματοποίησε φυσικές και τηλεφωνικές συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα για να αξιολογήσει ορισμένους υποψηφίους. Στόχος του είναι να μπορέσει να βρει τον διάδοχο του Μισέλ Μπαρνιέ «τις επόμενες 24 ώρες», όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρώην υπουργό κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού του στη Σαουδική Αραβία.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι αυτό του Σεμπαστιάν Λεκόρνου. Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, παρών στο πλευρό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ριάντ, είναι ένας από τους ισχυρούς άνδρες. Έχοντας περάσει από πολλά υπουργεία για να καταλήξει σήμερα να βρίσκεται στο υπουργείο Άμυνας, είναι ο μόνος υπουργός που βρίσκεται στην κυβέρνηση από τότε που ο Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFM, ο αρχηγός του κράτους αναγνωρίζει το πλεονέκτημα ότι δεν απορρίπτεται αυτόματα από την Εθνική Συσπείρωση, η οποία κρατά το «κλειδί» με τους 124 βουλευτές της. Πρώην μέλος των Ρεπουμπλικάνων, διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με την ομάδα της Ρεπουμπλικανικής Δεξιάς στην Εθνοσυνέλευση.

Ένα ακόμη όνομα που ακούγεται είναι ο Φρανσουά Μπαϊρού που στηρίζει τον Μακρόν από το 2017. Το αφεντικό του MoDem έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει άτομο με επιρροή.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού αποτελεί ένα πρόσωπο θα ήταν σεβαστό από ένα μεγάλο μέρος της εθνοσυνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της πλευράς της Εθνικής Συσπείρωσης. Ο Φρανσουά Μπαϊρού, δήμαρχος του Πάου, υποστήριξε συγκεκριμένα την υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν το 2022 και υπερασπίζεται, όπως ο επικεφαλής των βουλευτών του RN, τη θέσπιση αναλογικού ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές.

Παράλληλα, ο Μακρόν συζήτησε και με άλλους υποψήφιους όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος δε φαίνεται να πείστηκε για την καταλληλότητά του. Ο Εμανουέλ Μακρόν φοβάται ωστόσο, ότι ο πρώην σοσιαλιστής θα απορριφθεί από τη δεξιά και την ακροδεξιά.

Τέλος, αναφέρθηκε το όνομα του σημερινού υπουργού Εσωτερικών Μπρούνο Ρετάιγ. Αλλά ο πρώην στενός φίλος του φαίνεται πολύ διχαστικός για να συγκεντρώσει την πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης.

