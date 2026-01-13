Γάλλοι αγρότες οδήγησαν τα τρακτέρ στο Παρίσι την Τρίτη για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη συμφωνία Mercosur, η οποία, όπως υποστηρίζουν, απειλεί την τοπική γεωργία, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.

Οι αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη αγροτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία, σημειώνει το Reuters.

Η διαδήλωση της Τρίτης οργανώθηκε από την FNSEA, μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές ενώσεις της Γαλλίας. Μια άλλη αγροτική ένωση, η Coordination Rurale, είχε ήδη φέρει τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε στο X ότι ζήτησε από τον υπουργό Γεωργίας να προετοιμάσει ένα «έκτακτο νομοσχέδιο» που θα αφορά το νερό, τις επιθέσεις λύκων σε κοπάδια και ζητήματα παραγωγής, πολλά από τα οποία επισημάνθηκαν από την FNSEA.

Η κυβέρνηση θα προτείνει επίσης φορολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των αγροτών, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις οικονομικές κρίσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.

Η αστυνομία του Παρισιού εκτιμά ότι περίπου 350 τρακτέρ συμμετείχαν στη διαδήλωση της Τρίτης.

