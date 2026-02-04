Ο ανώτατος διπλωματικός σύμβουλος του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε την Τρίτη στη Μόσχα, όπου είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή που έχει γνώση της συνάντησης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Εμανουέλ Μπον, επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Εμανουέλ Μακρόν από το 2019, είχε συνάντηση με αξιωματούχους στο Κρεμλίνο.

Η ίδια πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι στόχος της επίσκεψης ήταν η διατήρηση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε την πληροφορία, σημειώνοντας ωστόσο: «Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος, υπάρχουν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο, με πλήρη διαφάνεια και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με τους βασικούς Ευρωπαίους εταίρους».

Σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές, οι σύμμαχοι είχαν ενημερωθεί για την πρωτοβουλία, ενώ ο Εμανουέλ Μπον είχε συνομιλίες με τον Γιούρι Ουσάκοφ, στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Μακρόν είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι οι Ευρωπαίοι θα χρειαστεί να επαναφέρουν τις απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν, εφόσον αποτύχουν οι τελευταίες προσπάθειες των οποίων ηγούνται οι ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει έντονο προβληματισμό για τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας τον ρόλο της Ευρώπης στη στήριξη των διαπραγματευτικών θέσεων της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διαλόγου με τον Πούτιν.

«Η διαδικασία προετοιμάζεται και διεξάγονται συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτές γίνονται σε συνεννόηση με την Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αποκαταστήσουν τους δικούς τους διαύλους επικοινωνίας», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

