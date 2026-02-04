Οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, συνεχίζοντας την αμερικανική αντίδραση στην αιματηρή επίθεση του Δεκεμβρίου εναντίον αμερικανικών και συριακών στρατευμάτων στην Παλμύρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν και κατέστρεψαν έναν σταθμό επικοινωνιών του ISIS, έναν κρίσιμο κέντρο logistics και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων» στο πλαίσιο πέντε επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου, ανέφερε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των πρόφατων αμερικανικών επιθέσεων που στοχεύουν το Ισλαμικό Κράτος που εξακολουθεί να ελέγχει εδάφη πέρα από την εμβέλεια του προέδρου της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα, ο οποίος έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ο αμερικανικός στρατός μετέφερε πρόσφατα 150 κρατούμενους που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος από τη Συρία σε μια ασφαλή εγκατάσταση στο Ιράκ, καθώς η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το σχέδιο της κυβέρνησης αλ Σαράα να ενσωματώσει κουρδικές ομάδες σε κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του στρατού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε αντίποινα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους για την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου και παρέστη σε τελετή στην αεροπορική βάση Ντόβερ του Ντελαγουέρ, όταν επέστρεψαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών και του διερμηνέα που σκοτώθηκαν στην ενέδρα.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον περισσότερων από 70 στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη Συρία λίγες ημέρες μετά την επίθεση, και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 30 Δεκεμβρίου ότι οι αμερικανικές και οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν σκοτώσει ή συλλάβει περίπου 25 μέλη της οργάνωσης σε επακόλουθες επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

