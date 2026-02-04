Ρωσία: Θα απαντήσουμε σε κάθε νέα απειλή μετά τη λήξη της πυρηνικής συνθήκης

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία σε ζητήματα που αφορούν στην πυρηνική ασφάλεια, προειδοποίησε ωστόσο ότι θα απαντήσει «αποφασιστικά» σε οποιεσδήποτε νέες απειλές, μετά, όπως τη χαρακτήρισε, τη λανθασμένη και λυπηρή απόφαση των ΗΠΑ να μην τηρήσουν τα όρια σε πυραύλους και πυρηνικές κεφαλές που προβλέπει η συνθήκη New START.

Η συνθήκη New START του 2010, η οποία περιορίζει το μέγεθος των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων Ρωσίας και ΗΠΑ, εκπνέει την Τετάρτη, χωρίς οι δύο πλευρές να έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες για την αντικατάστασή της.

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας εκφράζουν ανησυχία ότι η λήξη της συνθήκης ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο σε νέα κούρσα εξοπλισμών, στην οποία σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει και η Κίνα.



Πηγή: skai.gr

