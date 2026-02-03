Μακρόν: Σε εξέλιξη οι τεχνικές προετοιμασίες για συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αποκαταστήσουν τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας, κάτι που προετοιμάζεται σε τεχνικό επίπεδο»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την επανέναρξη των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτό πρέπει να προετοιμαστεί, γι’ αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις», ανέφερε ο Μακρόν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την έκκλησή του τον Δεκέμβριο για επανεκκίνηση των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αποκαταστήσουν τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας, κάτι που προετοιμάζεται σε τεχνικό επίπεδο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αγρότες στο διαμέρισμα Οτ-Σον (Haute-Saône).

Ο Μακρόν δήλωσε ότι τυχόν συνομιλίες με τον Πούτιν θα πρέπει να συντονιστούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους «βασικούς Ευρωπαίους εταίρους» της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συγκεντρώνει χώρες με κοινή γραμμή στήριξης προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Μακρόν έσπευσε να επισημάνει ότι η Ρωσία, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, δεν δείχνει καμία πραγματική διάθεση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Πρώτα απ’ όλα, σήμερα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό βομβαρδισμό, μέσα στο κρύο, με επιθέσεις εναντίον αμάχων και της ενεργειακής της υποδομής από τη Ρωσία, επιθέσεις που είναι απαράδεκτες και δεν δείχνουν πραγματική προθυμία για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε.





