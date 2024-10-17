Ρωσία προς Ισραήλ: Όχι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Η Ρωσία προειδοποιεί το Ισραήλ να μην εξετάσει καν το ενδεχόμενο να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει και θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε, να εφιστούμε την προσοχή (στο Ισραήλ) να μην εξετάζει ακόμη και υποθετικά το ενδεχόμενο ενός πλήγματος στις (ιρανικές) πυρηνικές εγκαταστάσεις και τις πυρηνικές υποδομές», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.

«Αυτό θα συνιστά μια καταστροφική εξέλιξη και μια πλήρη άρνηση όλων των υπαρχουσών αρχών στον τομέα της διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας».

Δεν κατέστη άμεσα σαφές με ποια μορφή η Μόσχα έστειλε αυτό το μήνυμα στο Ισραήλ.

Μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, υπήρξαν εικασίες ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως απειλεί εδώ και καιρό ότι θα κάνει.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νατανιάχου ανέφερε σε ανακοίνωση του προχθές, Τρίτη, ότι το Ισραήλ θα ακούσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αποφασίσει για το πώς θα δράσει, σύμφωνα με τα δικά του εθνικά συμφέροντα.

Η δήλωσή του επισυνάφθηκε σε άρθρο της Washington Post το οποίο ανέφερε ότι Νετανιάχου είπε στην κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά όχι πυρηνικούς ή πετρελαϊκούς στόχους.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Ιράν , ανεξάρτητα από το επίπεδο της έντασης στην περιοχή.

Το Ισραήλ και οι δυτικές χώρες εδώ και καιρό ανησυχούν ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα με το πρόσχημα ενός μη στρατιωτικού ενεργειακού προγράμματος, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από την έναρξη του πολέμου της στην Ουκρανία και ετοιμάζεται να υπογράψει μια σημαντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.