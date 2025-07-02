Σε κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού βρίσκεται η Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση και τις προοπτικές των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Ο πρόεδρος του, πρώην υπουργός και Επίτροπος, Πιέρ Μοσκοβισί κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα σημειώνοντας πως έως το τέλος του 2029 θα πρέπει η χώρα να εξοικονομήσει 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, τα ποσά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της Γαλλίας διπλασιάστηκαν ανάμεσα στο 2020 και το 2024 και αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα υπερβούν τα ποσά που δαπανά η Γαλλία ετησίως για την Παιδεία ή την Άμυνα.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα είναι σήμερα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και για να μπει η Γαλλία σε τροχιά δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,1% του Α.Ε.Π. της. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν η Γαλλία θα έχει την τύχη της Ελλάδας προ δεκαπενταετίας ο Μοσκοβισί δήλωσε πως αν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα δεν θα χρειαστεί να επιβληθεί η λιτότητα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι δεν τίθεται θέμα προσφυγής της Γαλλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πηγή: skai.gr

