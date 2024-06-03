Ένα μήνα μετά την αποκάλυψη 2 Κινέζων κατασκόπων στο Λονδίνο – κάτi το οποίο το Πεκίνο αρνείται – και μετά τον πρόσφατο, μυστηριώδη θάνατο πρώην πεζοναύτη του βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας που κατηγορήθηκε για κατάσκοπος του Χονγκ Κονγκ, ένα νέο θρίλερ κατασκοπείας μεταξύ Βρετανίας και Κίνας είναι σε εξέλιξη.

Σε μια ανάρτηση στο επίσημο κανάλι WeChat, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας αποκάλυψε ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου MI6 στρατολόγησαν ως κατασκόπους ένα ζευγάρι Κινέζων κρατικών υπαλλήλων – τον κύριο Wang και τη σύζυγό του με το επώνυμο Zhou.

Και οι δύο εργάζονταν σε «εμπιστευτικά» τμήματα κινεζικής κρατικής υπηρεσίας και – μέσα από τις θέσεις τους – έδιναν απόρρητες πληροφορίες στην Βρετανία.

Πώς στρατολόγησαν τους Κινέζους

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο, τα στελέχη της MI6 προσέγγισαν τον κ. Wang όταν πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές το 2015, στο πλαίσιο ενός σινο-βρετανικού προγράμματος ανταλλαγών.

Μάλιστα, γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι στην πανεπιστημιούπολη με το πρόσχημα ότι ήταν «απόφοιτοι».

Οι Βρετανοί πράκτορες ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τον Κινέζο αξιωματούχο: φρόντισαν να μάθουν για αυτόν, προσκαλώντας τον σε δείπνα και περιοδείες για να «κατανοήσουν καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες του», ισχυρίστηκε το Κινεζικό υπουργείο.

Οι κινεζικές αρχές ισχυρίζονται ότι τα στελέχη της MI6 εκμεταλλεύτηκαν την «έντονη επιθυμία του κ. Wang για χρήματα».

Μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτίμησαν ότι «οι συνθήκες ήταν ώριμες», οι Βρετανοί πράκτορες του ζήτησαν να παρέχει «αμειβόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες» στη βρετανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα καλύτερη αμοιβή και υπηρεσίας ασφάλειας, ισχυρίστηκε το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Μέσω του κ. Wang, οι πράκτορες της MI6 στρατολόγησαν επίσης την κυρία Zhou για να κατασκοπεύσει υπέρ της Κίνας, πρόσθεσε το κινεζικό υπουργείο.

Από την βρετανική κυβέρνηση δεν έχει γίνει κανένα σχόλιο.

Με πληροφορίες από BBC



