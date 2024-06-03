Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε αντιβαλλιστικό πύραυλο αναχαίτισης Arrow σήμερα προκειμένου να καταρρίψει έναν πύραυλο επιφανείας - επιφανείας που εκτοξεύθηκε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αφού είχαν ηχήσει οι σειρήνες στην πόλη λιμάνι Εϊλάτ ώστε οι κάτοικοι να μεταβούν στα καταφύγια.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η ανακοίνωση του στρατού δεν αναφέρει ποιος μπορεί να εκτόξευσε τον πύραυλο. Η Εϊλάτ έχει δεχθεί κατ' επανάληψη επιθέσεις με μακρού βεληνεκούς πυραύλους που εκτοξεύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστινίους στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

