Κρεμλίνο: Διαψεύδει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Το Κρεμλίνο διέψευσε τη Δευτέρα αναφορές ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και χαρακτήρισε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ως καθαρή μυθοπλασία.

Η Washington Post ανέφερε αρχικά ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Πούτιν δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια να μιλήσει με τον Τραμπ προς το παρόν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό είναι εντελώς αναληθές. Είναι καθαρό αποκύημα της φαντασίας» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πεσκόφ. «Δεν υπήρξε συνομιλία».

«Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της ποιότητας των πληροφοριών που δημοσιεύονται τώρα, μερικές φορές ακόμη και σε αρκετά ευυπόληπτες εκδόσεις» είπε ο Πεσκόφ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο Πούτιν σχεδιάζει οποιεσδήποτε επαφές με τον Τραμπ, ο Πεσκόφ είπε: "Δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα σχέδια".

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post o Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν την Πέμπτη και συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ήταν η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Τραμπ, μιλώντας από το θέρετρό του στη Φλόριντα, προέτρεψε τον Πούτιν να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε η Washington Post. Του υπενθύμισε επίσης «την αξιόλογη στρατιωτική παρουσία της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη» είπε υπό τον όρο ανωνυμίας πηγή που γνωρίζει όσα συζητήθηκαν.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τον στόχο της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για επακόλουθες συνομιλίες, ώστε να συζητηθεί «ο τερματισμός του πολέμου της Ουκρανίας σύντομα» αναφέρουν οι πηγές.

Ο Τραμπ είχε επίσης μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη και είπε ότι θα υποστηρίξει το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το Κίεβο είχε ενημερωθεί για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, και δεν είχε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί, κάτι που το Κίεβο πάντως διαψεύδει.

Σύμφωνα με το Reuters, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο Μπράιαν Λάντζα, που δήλωσε στο BBC ότι «η Κριμαία έχει χαθεί», «είχε συνεργασία για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν εργάζεται για τον πρόεδρο Τραμπ και δεν μιλά για αυτόν».

Ο Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει με τον νέο πρόεδρο τις κορυφαίες προτεραιότητες των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον αριθμό ρεκόρ ρωσικών επιθέσεων με drone εναντίον της χώρας του σε νέα ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

