Ο τυφώνας Τοράτζι έφτασε σήμερα το πρωί στην ξηρά στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, προκαλώντας την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους και το κλείσιμο λιμανιών, την ώρα που η χώρα έχει ήδη πληγεί από τρεις ισχυρούς τυφώνες σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ο Τοράτζι, με ανέμους μέγιστης ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα, είναι ο τέταρτος που πλήττει τις Φιλιππίνες σε λιγότερο από έναν μήνα, μετά το πολύνεκρο πέρασμα των Τράμι, Κονγκ-ρέι και Γινσίνγκ, που προκάλεσαν συνολικά τον θάνατο 159 ανθρώπων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας και για γιγάντια κύματα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο κύριο νησί Λουσόν.

Οι κάτοικοι 2.500 χωριών έλαβαν χθες, Κυριακή, εντολή εκκένωσης, αλλά η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που είχαν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή μέρη.

Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην Ντιναλούνγκαν και την Μπάλερ, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα νοτιότερα, τις παράκτιες περιοχές, όπως και τις περιοχές που απειλούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Τοράτζι έφτασε σήμερα στις 08:10 τοπική ώρα (02:10 ώρα Ελλάδος) κοντά στην πόλη Ντιλασάγκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές.

«Μας έπληξαν ισχυροί άνεμοι και ισχυρές βροχές. Κάποια δέντρα έπεσαν και έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα από χθες», δήλωσε ο Μερουίνα Παμπλέο, αξιωματούχος της πόλης Ντιναλούνγκαν. «Ακόμη δεν μπορούμε να βγούμε έξω για να αξιολογήσουμε τις ζημιές, πρόσθεσε.

Τα σχολεία, τα λιμάνια και τα διοικητικά κτίρια έχουν κλείσει στις περιοχές που κρίνεται ότι κινδυνεύουν ιδιαίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

