Γαλλία: Οριστικοποιούνται τα σχέδια για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Η Γαλλία ανακοίνωσε πως ολοκληρώνονται τα σχέδια για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, όταν τερματιστούν οριστικά οι εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, οι Ευρωπαίοι και οι εταίροι τους «οριστικοποιούν» τα σχέδια για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης που θα συνοδεύει τα πλοία μέσω του Ορμούζ.

«Οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο» ώστε η αποστολή να ξεκινήσει «μόλις αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Sky News, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι περίπου 15 χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε μια τέτοια αποστολή.

Ο χάρτης με τις εναλλακτικές διαδρομές στο Ορμούζ που εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε πως τα πλοία τα οποία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Δείτε τον χάρτη:

