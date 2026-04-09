Ισραηλινός υπουργός Διασποράς: «Λάθος» η εκεχειρία με το Ιράν

«Λάθος» χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, Αμιχάι Σίκλι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια.

«Πιστεύω ότι ήταν λάθος να προχωρήσουμε σε εκεχειρία αυτή τη στιγμή. Χώρες όπως αυτές, η Ιαπωνική Αυτοκρατορία, η ναζιστική Γερμανία, πρέπει να τις γονατίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για ανθεκτικότητα την εκεχειρία, δίνοντας μόλις «50% πιθανότητες» να διαρκέσει.

Ο Σίκλι επαίνεσε πάντως τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού και πρόσθεσε ότι οι μόνοι που υποστηρίζουν πως το Ισραήλ ηττήθηκε είναι «αριστεροί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, και τα απομεινάρια των Φρουρών της Επανάστασης».

«Το Ιράν απώλεσε το καθεστώς του ως περιφερειακή δύναμη», επέμεινε ο Σίκλι, προσθέτοντας ότι ο Άξονας της Αντίστασης έχει «καταρρεύσει».

«Κοιτάζοντας αν σημειώσαμε τεράστια επιτεύγματα, αν δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα στον βορρά, στα σύνορα με τη Γάζα, στη Μέση Ανατολή. Η απάντηση είναι ναι, ναι και ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξει στη Μέση Ανατολή



Πηγή: skai.gr

