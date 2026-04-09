Ορμούζ: Τα «διόδια» του Ιράν, ο λογαριασμός των 500 δισ. και οι πληρωμές σε κρυπτονομίσματα

Η προσωρινή εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μπορεί να απομάκρυνε –έστω πρόσκαιρα– τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύγκρουσης. Δεν έκλεισε όμως το μέτωπο. Απλώς το μετατόπισε.

Και αυτή τη φορά, το διακύβευμα δεν είναι μόνο στρατιωτικό. Είναι βαθιά οικονομικό και δυνητικά πιο εκρηκτικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο με μια απαίτηση που μέχρι πρότινος θα ακουγόταν αδιανόητη: την επιβολή «τελών διέλευσης» στο Στενό του Ορμούζ. Δηλαδή, τη μετατροπή ενός από τα σημαντικότερα διεθνή περάσματα σε έναν ελεγχόμενο, επί πληρωμή διάδρομο.

Για πολλούς αναλυτές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόπειρα οικονομικής πίεσης στη σύγχρονη ιστορία της ναυσιπλοΐας.

Το «χαράτσι» που αλλάζει τους κανόνες

Η πρόταση της Τεχεράνης δεν είναι μια ασαφής απειλή, αλλά ένα σχέδιο με σαφές οικονομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, φέρεται να εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια:

Χρέωση ανά πλοίο: Ένα εφάπαξ «χαράτσι» ύψους 1 έως 2 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε τάνκερ που εισέρχεται στο Στενό.

Χρέωση ανά βαρέλι: Επιβολή τέλους 1 έως 2 δολ. ανά βαρέλι πετρελαίου.

Όποιο σενάριο κι αν εφαρμοστεί, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Από το Ορμούζ διέρχεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, με περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια να περνούν καθημερινά. Ένα τέλος της τάξης των 2 δολ. ανά βαρέλι θα σήμαινε ημερήσια έσοδα άνω των 40 εκατ. δολαρίων για το Ιράν, ενώ για ένα μεγάλο τάνκερ (VLCC) που μεταφέρει 2 εκατ. βαρέλια, το κόστος διέλευσης θα εκτοξευόταν στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι το σενάριο «ανά βαρέλι» είναι το πλέον επικίνδυνο: ενώ το ποσό ανά πλοίο μοιάζει με ένα υψηλό αλλά σταθερό διοικητικό κόστος, το τέλος ανά βαρέλι λειτουργεί ως ένας έμμεσος παγκόσμιος φόρος στην ενέργεια, που θα μετακυληθεί αυτόματα στην αντλία και στον καταναλωτή.

Η Τεχεράνη βαφτίζει το σχέδιο «κόστος ασφάλειας» και «τέλος ανοικοδόμησης», επικαλούμενη τις ζημιές από τις πρόσφατες επιθέσεις αλλά και τον ρόλο της ως εγγυητή της ασφάλειας στην περιοχή.

Ωστόσο, για τη διεθνή κοινότητα, η εικόνα είναι πολύ πιο ωμή: ένα διεθνές πέρασμα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ιδιωτική λεωφόρο με διόδια.

Το ψηφιακό οχυρό

Κι όμως, αυτή δεν είναι η μόνη ανατροπή. Η Τεχεράνη δεν ζητά απλώς χρήματα, αλλά αλλάζει και το «νόμισμα» του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν φέρεται να εξετάζει την καταβολή των τελών –είτε μιλάμε για το χαράτσι ανά πλοίο είτε για χρέωση ανά βαρέλι– μέσω κρυπτονομισμάτων.

Δεν πρόκειται για μια τεχνολογική ιδιοτροπία, αλλά για μια στρατηγική κίνηση ματ. Μέσω των κρυπτονομισμάτων, το Ιράν επιδιώκει τρία πράγματα ταυτόχρονα:

Γίνεται «αόρατο»: Οι πληρωμές παρακάμπτουν το διεθνές τραπεζικό σύστημα (SWIFT), δυσχεραίνοντας σημαντικά τη δυνατότητα εντοπισμού και παρέμβασης από τις δυτικές αρχές.

Χτυπά το δολάριο: Η χρήση κρυπτονομισμάτων στο εμπόριο ενέργειας μειώνει τον ρόλο του αμερικανικού νομίσματος σε έναν κατεξοχήν στρατηγικό τομέα.

Λειτουργεί υπό πίεση: Οι συναλλαγές εκτελούνται σχεδόν άμεσα, περιορίζοντας τον χρόνο αντίδρασης διεθνών μηχανισμών ελέγχου.

Στην ουσία, το Ιράν δεν στήνει απλώς διόδια στο Ορμούζ. Διαμορφώνει έναν σκιώδη οικονομικό διάδρομο, όπου κάθε τάνκερ μετατρέπεται σε ένα πλωτό «ψηφιακό πορτοφόλι» που κινείται εκτός του άμεσου ελέγχου της Δύσης.

Το Διεθνές Δίκαιο σε γκρίζα ζώνη

Πάντως, η πιο περίπλοκη και ίσως πιο κρίσιμη διάσταση της υπόθεσης είναι η νομική.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ρητά την αρχή της «ελεύθερης διέλευσης». Με απλά λόγια, τα πλοία έχουν το δικαίωμα να περνούν ελεύθερα από διεθνή στενά, χωρίς εμπόδια ή οικονομικές επιβαρύνσεις, εφόσον η διέλευση είναι συνεχής και χωρίς παρεμβολές.

Η ειδοποιός διαφορά που επιχειρεί να παρακάμψει η Τεχεράνη είναι η φύση του περάσματος. Σε αντίθεση με τις τεχνητές διώρυγες, όπως του Σουέζ ή του Παναμά, όπου τα κράτη νομιμοποιούνται να εισπράττουν τέλη για τη χρήση και τη συντήρησή τους, το Ορμούζ είναι ένα φυσικό, διεθνές στενό. Από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Μαλάκα, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε τέτοια περάσματα αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» του παγκόσμιου εμπορίου.

Το Ιράν, όμως, αξιοποιεί ένα κρίσιμο κενό: δεν έχει επικυρώσει πλήρως τη σύμβαση.

Έτσι, υποστηρίζει ότι το Στενό του Ορμούζ εμπίπτει στα χωρικά του ύδατα και ότι, ελλείψει δεσμευτικής υπογραφής, μπορεί να θέτει τους δικούς του όρους.

Απέναντι σε αυτή τη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ναυτικές δυνάμεις αντιτείνουν ότι η ελεύθερη διέλευση αποτελεί πλέον εθιμικό διεθνές δίκαιο -έναν κανόνα που ισχύει ανεξαρτήτως υπογραφών.

Το αποτέλεσμα είναι μια κλασική «γκρίζα ζώνη»: κανείς δεν αμφισβητεί πλήρως το πλαίσιο, αλλά κανείς δεν συμφωνεί και στο πώς εφαρμόζεται.

Ο ρόλος του Ομάν και το πρώτο «όχι»

Μέσα σε αυτή την εξίσωση, το Ομάν αποκτά κομβικό ρόλο.

Το Σουλτανάτο ελέγχει μαζί με το Ιράν την πρόσβαση στο Στενό και αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο σταθερούς μεσολαβητές στην περιοχή. Η Τεχεράνη επιχείρησε να το προσεγγίσει, προτείνοντας ουσιαστικά μια συνδιαχείριση των εσόδων, μια πρόταση που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε δισεκατομμύρια.

Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

Το Ομάν ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί τέλος διέλευσης σε διεθνές στενό, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε μια κίνηση που θα άλλαζε ριζικά τους κανόνες της ναυσιπλοΐας.

Ταυτόχρονα, πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται και μια βαθύτερη ανησυχία. Ότι η οικονομική εκμετάλλευση του περάσματος θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μόνιμη ένταση και στρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Η «παράδοξη» στάση των ΗΠΑ

Την ήδη περίπλοκη εικόνα έρχεται να επιβαρύνει η στάση της Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη γνώριμη «συναλλακτική του προσέγγιση», δεν απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα των τελών. Αντίθετα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μορφή χρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος των εσόδων θα κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «αντάλλαγμα» για την ασφάλεια που παρέχουν στην περιοχή.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία σε αγορές και συμμάχους.

Όχι μόνο γιατί προσθέτει αβεβαιότητα, αλλά κυρίως γιατί φαίνεται να μετακινεί τη συζήτηση από το «αν επιτρέπονται τα διόδια» στο «ποιος θα τα εισπράττει».

Επιπλέον, αναλυτές σχολιάζουν πως πίσω από τη συναλλακτική λογική του Τραμπ κρύβεται ο κίνδυνος μιας ιστορικής γεωπολιτικής ήττας. Για την Ουάσιγκτον, το διακύβευμα δεν είναι μόνο το μερίδιο από τα κέρδη, αλλά η ίδια η επιβίωση της Pax Americana.

Η γεωπολιτική ήττα πίσω από το «τίμημα»

Αν η Ουάσιγκτον αποδεχτεί ή, ακόμα χειρότερα, συμμετάσχει, σε ένα σύστημα πληρωμών στο Ορμούζ, ουσιαστικά αποδέχεται ότι η θάλασσα παύει να είναι «δημόσιο αγαθό». Η ελεύθερη διέλευση μετατρέπεται από αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα σε εμπορεύσιμο προϊόν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε το «πράσινο φως» στην Κίνα για τη Νότια Σινική Θάλασσα ή στη Ρωσία για την Αρκτική, να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες και «διόδια», διαλύοντας το παγκόσμιο εμπορικό δίκαιο. Η «συναλλακτική» προσέγγιση κινδυνεύει να αποδειχθεί μια στρατηγική αυτοχειρία, καθώς ανταλλάσσει τη μακροπρόθεσμη ηγεμονία των ΗΠΑ με μια πρόσκαιρη ταμειακή ροή.

Ποιος θα πληρώσει το... μάρμαρο

Αν το σχέδιο αυτό περάσει από τη θεωρία στην πράξη, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και πολυεπίπεδες. Το κόστος μεταφοράς ενέργειας θα αυξηθεί σχεδόν αυτόματα, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, η επίδραση θα διαχυθεί σε ολόκληρη την οικονομία: μεταφορές, παραγωγή, τελικές τιμές.

Με απλά λόγια, ο λογαριασμός θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αν ένα κράτος καταφέρει να επιβάλει διόδια σε ένα τόσο κρίσιμο πέρασμα, τίποτα δεν εγγυάται ότι δεν θα ακολουθήσουν αντίστοιχες κινήσεις σε άλλα στρατηγικά σημεία, από τη Διώρυγα του Σουέζ μέχρι τον Παναμά.

Ένα νέο είδος κρίσης

Η εκεχειρία στον Κόλπο έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα διατηρηθεί. Ωστόσο, η συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει ίσως αποδειχθεί πιο καθοριστική από την ίδια τη σύγκρουση.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα επιστρέψει η ένταση στο πεδίο. Είναι αν ο κόσμος θα αποδεχτεί μια νέα πραγματικότητα, όπου η πρόσβαση σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς θα συνοδεύεται από οικονομικό τίμημα. Ένα «εισιτήριο» που μπορεί να αναδιαμορφώσει, σιωπηρά αλλά ριζικά, τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

