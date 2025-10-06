Λεκορνί για την παραίτησή του: Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά την διάρκεια ομιλίας του σήμερα το πρωί από το πρωθυπουργικό μέγαρο εξήγησε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης».

«Προσπάθησα επί τρεις εβδομάδες να επιτύχω τους αναγκαίους συμβιβασμούς, μιλώντας τόσο με πολιτικούς, όσο και με κοινωνικούς εταίρους» είπε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι ο πρώτος στόχος ήταν η συμφωνία επί ενός κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξήγησε η επίτευξη συμβιβασμού ήταν αδύνατη λόγω της ακαμψίας των πολιτικών παραγόντων της χώρας. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι βουλευτές αρνήθηκαν να είναι βουλευτές ψηφίζοντας νόμους, ενώ τα πολιτικά κόμματα, έχοντας προφανώς το μυαλό τους στις προεδρικές εκλογές του 2027, συμπεριφέρθηκαν ως να είχε το κάθε ένα μόνο του την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθιστώντας αδύνατη την επίτευξη συμβιβασμών.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την σημερινή απόφαση του να παραιτηθεί μετά από διαβούλευση μιας ώρας που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρουν εξάλλου γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, «Ανυπότακτη Γαλλία», Λυκ Μελανσόν ζήτησε την παραίτηση του Μακρόν.

Στην αντίθετη περίπτωση, θεωρεί ότι θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίες ωστόσο θεωρούνται μακροχρόνιες και δεν αναμένεται να δώσουν το προσδοκώμενο από τον Μελανσόν αποτέλεσμα. Από το χώρο της ακροδεξιάς ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Τζόρνταν Μπαρντελά κάλεσε τον πρόεδρο Μακρόν να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Από την άλλη τόσο το Σοσιαλιστικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι ηγεσίες των οποίων συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως, έχουν αφήσει τις τελευταίες ημέρες να εννοηθεί ότι προετοιμάζονται για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Τον τελευταίο λόγο επί των θεμάτων αυτών, τον έχει βεβαίως ο Γάλλος πρόεδρος οποίου η τοποθέτηση αναμένεται όπως είναι φυσικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υποχώρηση του ευρώ, αύξηση του κόστους δανεισμού μετά την παραίτηση Λεκορνί

Παράλληλα, το ευρώ υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Λεκορνί που οξύνει την πολιτική κρίση στη Γαλλία και ενισχύει τον κίνδυνο υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας στην αγορά ομολόγων.

Περί τις 11.05 τοπική ώρα, το ευρώ υποχωρούσε κατά 0,63% έναντι του δολαρίου στο 1,1688 δολάριο.

Η παραίτηση αυτή «δείχνει ξεκάθαρα σε ποιο σημείο ο κατακερματισμός του κοινοβουλίου καθιστά σχεδόν αδύνατη την υιοθέτηση προϋπολογισμού με στόχο την μείωση του ελλείμματος», τονίζει ο Jack Allen-Reynolds, αναλυτής της Capital Economics.

«Αν είχαμε ακόμη αμφιβολίες για την υποβάθμιση της γαλλικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης, πλέον δεν έχουμε αμφιβολία», δήλωσε ο John Plassard, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί προκάλεσε την αύξηση των γαλλικών επιτοκίων δανεισμού και μηχανικά αύξησε το spread. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου ανέβηκε στο 3,61% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο 3,57%, αυξημένο κατά επτά μονάδες βάσης σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο.

«Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει την νευρικότητα των αγορών», προειδοποιεί ο Antoine Andreani διευθυντής έρευνας στην XTB France.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί, ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Παρισιού υποχώρησε κατά 2% (στις 09.00 τοπική ώρα) για να ανακάμψει κατά τι στη συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

