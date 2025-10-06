Ένα βίντεο στο οποίο αποκαλύπτεται η «Γάζα που δεν βλέπουμε» έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ. Η Υπηρεσία Συντονισμού των κυβερνητικών δραστηριοτήτων GOGAT, δημοσίευσε πλάνα που έρχονται σε αντίθεση με τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων στην ισοπεδωμένη Γάζα.

Θέλοντας να αποδείξει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν λιμοκτονούν και ότι δεν διαπράττεται γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις επίσημες διατυπώσεις του ΟΗΕ και άλλων ΜΚΟ, το Ισραήλ παρουσιάζει:

«Σκηνές από την περασμένη εβδομάδα: αγορές, περιοχές καταφυγίων και διανομή βοήθειας».

WATCH: #TheGazaYouDontSee



Scenes from the past week: markets, shelter areas and aid distribution 》》》 pic.twitter.com/oJOQ9sb2RG — COGAT (@cogatonline) October 6, 2025

Στα πλάνα φαίνονται υπαίθριες αγορές και καταστήματα γεμάτα τρόφιμα και άλλα αγαθά σε διάφορες, πολύπαθες περιοχές της Γάζας, ανοιχτές καφετέριες και ζαχαροπλαστεία, κιβώτια με ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνουν στις αποθήκες και να μοιράζονται σε εγκύους και παιδιά και νοσοκομεία να λειτουργούν κανονικότατα, ενώ μάλιστα ακτιβιστές κάνουν και επιδιορθώσεις σε χαλασμένα πόμολα.

Επίσης, στο βίντεο με τίτλο «Η Γάζα που δεν βλέπετε» καταγράφονται ακόμα και ευχάριστες δράσεις για τα παιδιά της Γάζας.

