Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε από τη Γάζα σχεδόν 100 ασθενείς, περιλαμβανομένων δεκάδων παιδιών, και τους μετέφερε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνοντας παράλληλα έκκληση να επιτραπεί η επανέναρξη των τακτικών απομακρύνσεων από τον θύλακα για ιατρικούς λόγους.

"Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απομάκρυνση ανθρώπων από τη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023", είπε στους δημοσιογράφους ο Ρίτσαρντ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αναφερόμενος στην επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη.

"Η Γάζα χρειάζεται ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα καλύτερα οργανωμένο και βιώσιμο", σχολίασε ο ίδιος προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι της Γάζας αναμένουν να απομακρυνθούν.

Στους ασθενείς περιλαμβάνονται άτομα που πάσχουν από καρκίνο, αιματολογικές και νεφρικές ασθένειες και τραύματα, είπε.

Οι ασθενείς εκκενώθηκαν οδικώς και στη συνέχεια αεροπορικώς από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

