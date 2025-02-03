Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση ειδικών εξουσιών που του παρέχει το Σύνταγμα για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025, παρακάμπτοντας την Εθνοσυνέλευση, μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει κατάθεση μιας πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει τη χρήση ειδικών εξουσιών που του παρέχει το Άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025 χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

