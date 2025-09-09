Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί νέο πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε την Τρίτη τον στενό του συνεργάτη Σεμπαστιάν Λεκορνί νέο πρωθυπουργό, αψηφώντας τις προσδοκίες ότι θα έκανε άνοιγμα προς τα αριστερά.

Η επιλογή του 39χρονου Λεκορνί δείχνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με κυβέρνηση μειοψηφίας και να προωθήσει την ατζέντα των φιλοεπιχειρηματικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες μειώθηκαν οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους εύπορους και αυξήθηκε το όριο συνταξιοδότησης.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή, καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης μόλις εννέα μήνες μετά τον διορισμό του, λόγω των σχεδίων του για περιορισμό του αυξανόμενου χρέους της χώρας.

Αναθέτοντας την πρωθυπουργία στον Λεκορνί, ο Μακρόν διακινδυνεύει να αποξενώσει το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και αφήνει τον ίδιο και την κυβέρνησή του να εξαρτώνται από τη στήριξη της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν στο κοινοβούλιο.

Άμεση προτεραιότητα του Λεκορνί θα είναι να διαμορφώσει συναίνεση για τον προϋπολογισμό του 2026, ένα έργο που αποδείχθηκε μοιραίο για τον Μπαϊρού, ο οποίος είχε προωθήσει επιθετικές περικοπές δαπανών για να περιορίσει το έλλειμμα, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η ΕΕ.

Επίκεντρο ο προϋπολογισμός

Η πολιτική αναταραχή αυτής της εβδομάδας αποκαλύπτει την όλο και βαθύτερη κρίση στη Γαλλία, η οποία αποδυναμώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς βυθίζεται ακόμη περισσότερο σε τέλμα χρέους.

Ο διορισμός του Λεκορνί δεν είναι χωρίς κινδύνους για τον Μακρόν. Διατρέχει τον κίνδυνο να φανεί «εκτός τόπου και χρόνου» σε μια περίοδο αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι ζητούν αλλαγή. Πανεθνικές κινητοποιήσεις με το σύνθημα «Block Everything» απειλούν με εκτεταμένες αναταραχές την Τετάρτη.

Ο Λεκορνί μπήκε στην πολιτική υποστηρίζοντας προεκλογικά τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί σε ηλικία 16 ετών. Στα 18 του έγινε δήμαρχος σε μια μικρή πόλη της Νορμανδίας και στα 22 του αναδείχθηκε στον νεότερο κυβερνητικό σύμβουλο του Σαρκοζί.

Αργότερα αποχώρησε από το συντηρητικό κόμμα Les Républicains για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν, όταν ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Μακρόν.

Με τον διορισμό ενός υπουργού από το δικό του στρατόπεδο με συντηρητικό υπόβαθρο, ο Μακρόν δείχνει να έχει αποφασίσει να διαφυλάξει με κάθε κόστος την οικονομική του κληρονομιά.

Οι Σοσιαλιστές έχουν δεσμευτεί να ανατρέψουν ορισμένες από τις εμβληματικές φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές του, όπως την κατάργηση του φόρου περιουσίας και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, μέτρα που ο πρόεδρος θεωρεί απαραίτητα για να παραμείνει η Γαλλία ελκυστική στους επενδυτές.

Ο Λεκορνί έχει κατά καιρούς ανοιχτό δίαυλο με τη Μαρίν Λεπέν και τον αρχηγό του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, με τους οποίους είχε μυστικό δείπνο πέρυσι. Στελέχη του Εθνικού Συναγερμού ανέφεραν στο Reuters ότι θα μπορούσαν να παρέχουν μια μορφή σιωπηρής στήριξης στον Λεκορνί εάν διοριζόταν πρωθυπουργός.

Το κόμμα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθεί αυξήσεις φόρων στους εργαζόμενους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

