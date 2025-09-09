Λογαριασμός
Κίεβο: Ζητά από τους συμμάχους να διαθέσουν 80 δισ. δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, Ντενίς Σμίχαλ μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των χωρών της ομάδας Ράμσταϊν

όπλα στην Ουκρανία

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο επιθυμεί οι σύμμαχοί του να διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για «να προστατέψουν την Ευρώπη και την Ουκρανία».

Ο Σμιχάλ έκανε τη δήλωση αυτή έπειτα από συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, των χωρών που παρείχαν υποστήριξη στο Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
