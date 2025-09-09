Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο επιθυμεί οι σύμμαχοί του να διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για «να προστατέψουν την Ευρώπη και την Ουκρανία».

Ο Σμιχάλ έκανε τη δήλωση αυτή έπειτα από συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, των χωρών που παρείχαν υποστήριξη στο Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

