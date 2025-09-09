«Ανθεκτικότητα 2.0»: Η Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης καθορίζει το πλαίσιο

Με την Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) παρουσιάζει την «Ανθεκτικότητα 2.0», μια μακρόπνοη και προνοητική προσέγγιση που θα διασφαλίζει την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους αναταραχής, θα προλαμβάνει τυχόν νέες προκλήσεις και θα δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Έκθεση αναγνωρίζει διάφορες μεγα-τάσεις: η κλιματική και η περιβαλλοντική μετάβαση επιταχύνονται, οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αναδιαμορφώνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική της αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών αξιών της.

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των μελλοντικών προκλήσεων απαιτούν από τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν υπόψη ανοίκεια ή ακόμη και απίθανα σενάρια.

Η Έκθεση καθιστά την Ανάλυση Προοπτικών σταθερό χαρακτηριστικό της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Από το 2026, οι ετήσιες εκθέσεις ανάλυσης προοπτικών όχι μόνο θα αναλύουν τις τάσεις, αλλά θα δοκιμάζουν και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μελλοντικά σενάρια θα επηρεάσουν την Ευρώπη, και θα χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τη διαμόρφωση πολιτικών σε όλους τους τομείς.

Λένα Φλυτζάνη

