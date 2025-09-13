Γαλλία: Ο Lecornu ακυρώνει το σχέδιο μείωσης 2 αργιών από τον προϋπολογισμό 2026

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ludovic Lecornu, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Provence ότι αποσύρει το σχέδιο που είχε προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός François Bayrou, το οποίο προέβλεπε τη μείωση δύο δημόσιων αργιών από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στην πολιτική που είχε προγραμματιστεί για την οικονομία και τα δημόσια έσοδα, διασφαλίζοντας την παραμονή των καθιερωμένων αργιών στο ημερολόγιο των εργαζομένων.

