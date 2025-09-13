Γαλλία: Ο Lecornu ακυρώνει το σχέδιο μείωσης 2 αργιών από τον προϋπολογισμό 2026

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ludovic Lecornu, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Provence ότι αποσύρει το σχέδιο που είχε προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός François Bayrou, το οποίο προέβλεπε τη μείωση δύο δημόσιων αργιών από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στην πολιτική που είχε προγραμματιστεί για την οικονομία και τα δημόσια έσοδα, διασφαλίζοντας την παραμονή των καθιερωμένων αργιών στο ημερολόγιο των εργαζομένων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.