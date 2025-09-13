Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γαλλία: Ο Λεκορνί ακυρώνει το σχέδιο Μπαϊρού για περικοπή δύο αργιών

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ludovic Lecornu, ακυρώνει το σχέδιο του Bayrou για αφαίρεση δύο αργιών από τον προϋπολογισμό του 2026

Γαλλία: Ο Lecornu ακυρώνει το σχέδιο μείωσης 2 αργιών από τον προϋπολογισμό 2026

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ludovic Lecornu, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Provence ότι αποσύρει το σχέδιο που είχε προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός François Bayrou, το οποίο προέβλεπε τη μείωση δύο δημόσιων αργιών από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στην πολιτική που είχε προγραμματιστεί για την οικονομία και τα δημόσια έσοδα, διασφαλίζοντας την παραμονή των καθιερωμένων αργιών στο ημερολόγιο των εργαζομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πρωθυπουργός Γαλλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark