Τσέχος πρωθυπουργός: Η Ρωσία ίσως ευθύνεται για τον εμπρησμό σε αστικά λεωφορεία

Η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση σε αστικά λεωφορεία στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε το Σάββατο έναν 26χρονο άνδρα σε σχέση με την αποτυχημένη προσπάθεια εμπρησμού και του απήγγειλε κατηγορίες για τρομοκρατία.

«Υπάρχουν υποψίες ότι η επίθεση οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε πιθανότατα από τη Ρωσία», δήλωσε ο Φιάλα σε συνέντευξη Τύπου.

«Αποτελεί μέρος ενός υβριδικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον μας από τη Ρωσία, από τον οποίο πρέπει να αμυνθούμε και τον οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Η Ρωσία προσπαθεί επανειλημμένα να σπείρει αναταραχή, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος μας».

Η ρωσική πρεσβεία στην Πράγα δεν προέβη άμεσα σε κανένα σχόλιο.

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ισχυρός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον αγώνα της απέναντι στους Ρώσους εισβολείς.

Η αστυνομία είχε δηλώσει ότι ο συλληφθείς ήταν ισπανόφωνος άνδρας από τη Νότια Αμερική. Ανέφερε ότι βρισκόταν στην Τσεχική Δημοκρατία για πέντε ημέρες προτού αποπειραθεί να πυρπολήσει αστικά λεωφορεία το βράδυ της Τετάρτης. Δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας το σχέδιό του λόγω της εγρήγορσης του προσωπικού στο αμαξοστάσιο της Πράγας, δήλωσε η αστυνομία.

Η Πολωνία, ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, μεταξύ άλλων με δολιοφθορές και εμπρησμούς, λόγω του ρόλου της στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη γειτονική της Ουκρανία. Η Μόσχα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς.

Τον περασμένο μήνα, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν Πολωνό και δύο Λευκορώσους πολίτες ως υπόπτους για εμπρησμό σε εγκαταστάσεις σε διάφορες τοποθεσίες της χώρας. Άλλοι επίσης συνελήφθησαν για ενέργειες δολιοφθοράς οι οποίες, όπως ανέφεραν Πολωνοί αξιωματούχοι, πραγματοποιήθηκαν με εντολές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για πρόκληση μιας σειράς ανεξήγητων εκρήξεων σε μια αποθήκη πυρομαχικών το 2014, απελαύνοντας δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας αποδεικτικά στοιχεία για το περιστατικό το 2021.

Ανησυχία για την άνοδο εξτρεμιστικών κομμάτων ανά την Ευρώπη

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την άνοδο κομμάτων που βρίσκονταν στο περιθώριο του πολιτικού φάσματος, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

«Αυτό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι η αυξημένη υποστήριξη σε εξτρεμιστές ανά την Ευρώπη», έγραψε ο απόστρατος στρατηγός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις φωνές και να αναλογιστούμε γιατί συμβαίνει αυτό (το φαινόμενο)». Ο Πάβελ δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κόμματα.

Στη Γαλλία, ο «Εθνικός Συναγερμός» (RN) ήταν ο θριαμβευτής των ευρωεκλογών, εξασφαλίζοντας ποσοστό 31,36% σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή της σε ομοσπονδιακό επίπεδο (15,9%) και αναδείχθηκε δεύτερο ισχυρότερο κόμμα.

Στην Τσεχία, η συμμαχία «Přísaha a Motoristé» («Όρκος και Αυτοκινητιστές»), δύο κομμάτων διαμαρτυρίας από τον χώρο της δεξιάς, εξέλεξε δύο ευρωβουλευτές, ενώ το ακροδεξιό κόμμα «Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία» (SPD) εξασφάλισε την εκπροσώπησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πρωτιά στις ευρωεκλογές κέρδισε το λαϊκιστικό κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, το οποίο θα εκπροσωπηθεί από 7 ευρωβουλευτές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

