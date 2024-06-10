Σολτς: Κακό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για τον κυβερνητικό συνασπισμό

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη τίποτα, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απευθυνόμενος στους κυβερνητικούς του εταίρους, μετά το δυσμενές αποτέλεσμα για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Προανήγγειλε επίσης απόφαση εντός Ιουνίου σχετικά με την στήριξη ή όχι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την παραμονή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Το σημείο αναφοράς της δουλειάς μας θα πρέπει τώρα να είναι η βελτίωση του κλίματος μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές», δήλωσε ο κ. Σολτς και παραδέχθηκε ότι «το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν κακό και για τα τρία κυβερνητικά κόμματα».

Ο καγκελάριος εστίασε ιδιαίτερα στις ψήφους υπέρ ακροδεξιών λαϊκιστικών κομμάτων, τόσο στην Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες.

«Πρέπει να ανησυχούμε για αυτό. Δεν πρέπει να το συνηθίσουμε και καθήκον μας είναι να προσπαθούμε πάντα να το περιορίζουμε». Υπάρχει όμως στην Ευρώπη, συνέχισε, «σαφής πλειοψηφία για τα κόμματα που είναι σταθερά προσηλωμένα στην δημοκρατία και στο κράτος δικαίου».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια δεύτερη θητεία, ο Όλαφ Σολτς απέφυγε να απαντήσει, εξήγησε πάντως ότι «αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτόν τον μήνα - αποφασίζουμε επομένως γρήγορα» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κανείς πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

