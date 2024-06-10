Οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι εξάρθρωσαν έναν «αμερικανοϊσραηλινό πυρήνα κατασκόπων», λίγες ημέρες αφότου συνέλαβαν περίπου 12 εργαζόμενους σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

Στον υποτιθέμενο πυρήνα μετείχαν πρώην εργαζόμενοι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε από τηλεοράσεως ο Άμπντελ Χακίμ Αλ Χαϊουάνι, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Χούθι.

«Ο αμερικανοϊσραηλινός κατασκοπευτικός πυρήνας έκανε κατασκοπεία και σαμποτάζ σε επίσημους και μη επίσημους θεσμούς επί δεκαετίες, υπέρ του εχθρού», είπε ο Αλ Χαϊούανι. «Μέλη του πυρήνα και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους στην αμερικανική πρεσβεία για να κάνουν ενέργειες δολιοφθοράς. Αφού η αμερικανική πρεσβεία έφυγε από τη Σαναά (…) τα μέλη του πυρήνα συνέχισαν να εφαρμόζουν την κατασκοπευτική ατζέντα τους υπό την κάλυψη διεθνών οργανισμών και υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την απελευθέρωση των 11 εργαζομένων που απασχολούνται σε πέντε διαφορετικές υπηρεσίες του ΟΗΕ και για τον ειδικό απεσταλμένο του Οργανισμού στην Υεμένη.

Ένοπλοι αξιωματικοί της υπηρεσίας πληροφοριών των Χούθι συνέλαβαν επίσης τρεις εργαζομένους της οργάνωσης «Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο» που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και στόχος της είναι η προώθηση της δημοκρατίας, καθώς και τρεις εργαζόμενους μιας τοπικής ανθρωπιστικής οργάνωσης. Το κανάλι Al Masirah TV των Χούθι πρόβαλε μια σειρά από βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν τις ομολογίες ορισμένων από τους συλληφθέντες. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τα βίντεο.

Οι Χούθι κρατούν περίπου 20 Υεμενίτες εργαζόμενους στην αμερικανική πρεσβεία της Σαναά εδώ και τρία χρόνια. Η πρεσβεία διέκοψε τη λειτουργία της το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

