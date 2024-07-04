Την απάντηση της Μαρίν Λεπέν προκάλεσαν επικρίσεις για τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια υποψηφίων της.



Ο γαλλικός Τύπος αποκάλυψε απαράδεκτα σχόλια από υποψηφίους της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές. Μεταξύ άλλων, μια υποψήφια φωτογραφήθηκε φορώντας ναζιστικό πηλήκιο με σβάστικα, με αποτέλεσμα να καρατομηθεί, ενώ άλλοι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντισημιτικά ή ρατσιστικά σχόλια που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.



«Μαύρα πρόβατα υπάρχουν παντού, ακόμα και στον Τύπο», απάντησε η υποψήφια του RN, για την προεδρία. Αναγνώρισε ότι ορισμένα σχόλια ήταν «απαράδεκτα» και θα πρέπει να οδηγήσουν σε εσωκομματικές κυρώσεις, ενώ άλλα απλώς τα περιέγραψε ως «αδέξια».



«Η Εθνοσυνέλευση πρέπει να μοιάζει με τη Γαλλία, και όχι με τους ελιτίστικους θεσμούς της», πρόσθεσε η Λεπέν, περιγράφοντας ορισμένους από τους υποψηφίους που εμπλέκονται στη διαμάχη ως «καλοπροαίρετα άτομα».

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Μέτωπο αποφάσισε στις 2 Ιουλίου να καρατομήσει την υποψήφιά του Ludivine Daoudi αφότου εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο, αναφέρει το France Bleu Normandie.

Η Daoudi, ήταν υποψήφια του RN για την 1η εκλογική περιφέρεια του Calvados.

Η υποψήφια του Εθνικού Μετώπου έχει φωτογραφηθεί με πηλήκιο αξιωματικού της Λουφτβάφε, της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, την περίοδο του Χίτλερ, ενώ στο πηλήκιο διακρίνεται η σβάστικα.

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να αποτινάξει κάθε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν του κόμματός της, και γι' αυτό τον λόγο κρατά και αποστάσεις από τη γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία.

