Το 47% των Γάλλων δηλώνει, σύμφωνα με δημοσκόπηση, ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει το Εθνικό Μέτωπο (RN), το ακροδεξιό κόμμα της Μαριν Λεπέν, την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, έναντι 37% που δηλώνει ότι επιθυμεί μία ανάλογη εξέλιξη. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ifop για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού LCI η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου.

Ενόψει του δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών, το 53% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα προτιμούσε να εκλεγεί βουλευτής ένας υποψήφιος από το Σοσιαλιστικό κόμμα ή το κόμμα των Οικολόγων, ή ακόμα από την παράταξη Μακρόν, αν απέναντι του είχε υποψήφιο του Εθνικού Μετώπου. Στην περίπτωση ωστόσο αναμέτρησης ενός υποψηφίου του Εθνικού Συναγερμού και ενός της Ανυπότακτης Γαλλίας οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι, με τους μισούς να πηγαίνουν από τη μία πλευρά και τους άλλους μίσους τους από την άλλη.

Σε ό,τι αφορά τέλος την περίπτωση αναμέτρησης ενός υποψήφιου της παράταξης Μακρόν και ενός υποψήφιου του Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς το 52% απαντά ότι θα προτιμούσε την εκλογή ενός υποψηφίου της παράταξης Μακρον.



Η επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της στις εκλογές είναι «αυτοδυναμία ή τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

