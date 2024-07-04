Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 για το ουκρανικό παραμένουν «στο τραπέζι» και μπορούν να χρησιμεύσουν ως θεμέλιο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.



Μιλώντας σε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



«Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, ευχαριστώ γι' αυτό τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. Ερντογάν που συμμετείχε σε αυτό το έργο ως μεσολαβητής, αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν απορριφθεί, εγκρίθηκαν από τον επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, η οποία σημαίνει, προφανώς, ήταν αρκετά ικανοποιητικές για την Ουκρανία. Αυτές οι συμφωνίες, οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, παραμένουν στο τραπέζι και μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων», είπε σύμφωνα με το Anadolu.



Η Ρωσία ποτέ δεν αρνήθηκε και είναι τώρα έτοιμη να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστήριξε ο Πούτιν.



«Ήταν η Ουκρανία που αρνήθηκε να διαπραγματευτεί... Επιπλέον, το έκανε δημόσια, με άμεσες οδηγίες από το Λονδίνο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, επίσης κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον. Ουκρανοί αξιωματούχοι το λένε άμεσα και ανοιχτά», επέμεινε.



Τον Μάρτιο του 2022, η Μόσχα και το Κίεβο πραγματοποίησαν μια σειρά συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο, μια πολυπολική παγκόσμια τάξη είναι επίσημα εδώ, δήλωσε ακόμα ο Ρώσος πρόεδρος όπως αναφέρει το TASS.



«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μαζί με τους BRICS, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης είναι πυλώνας της αναδυόμενης παγκόσμιας τάξης. Αυτοί οι δύο οργανισμοί χρησιμεύουν ως ισχυρή κινητήρια δύναμη πίσω από τις παγκόσμιες αναπτυξιακές διαδικασίες και τις προσπάθειες διασφάλισης πραγματικής πολυπολικότητας», πρόσθεσε ο Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι «ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών ζητούν μια δικαιότερη παγκόσμια τάξη πραγμάτων και εκφράζουν αποφασιστικότητα να υπερασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματα και τις παραδοσιακές αξίες τους• νέα κέντρα ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης αναδύονται και δυναμώνουν».



Πηγή: skai.gr

