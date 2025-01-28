Εμβρόντητοι έμειναν οι εργαζόμενοι στα διόδια Αγγελοκάστρου, όταν οδηγός τους είπε ότι ξέχασε τη σύζυγό του στην Ιόνια Οδό.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι έκανε μία στάση αλλά ο άνδρας έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύζυγός του δεν είχε επιστρέψει.

Στη συνέχεια, ο οδηγός πήγε στα διόδια Αγγελοκάστρου, πλήρωσε, πήρε την απόδειξη και συνέχισε στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όμως, μετά από περίπου 50 λεπτά επέστρεψε και πάλι στα διόδια, από το αντίθετο ρεύμα, για να ενημερώσει τους υπαλλήλους πως είχε ξεχάσει τη σύζυγό του σε σημείο της Ιόνιας Οδού, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία για το τι συμβαίνει και έβαλαν τον οδηγό να τους εξηγήσει πως είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο με τον άνδρα να λέει πως η γυναίκα κοιμόταν σε όλο το ταξίδι, αλλά του ζήτησε να πάει τουαλέτα και την ξέχασε.

Πηγή: skai.gr

