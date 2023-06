Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Γαλλία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, έγινε αισθητός το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη Λα Ροσέλ στη δυτική Γαλλία. Το επίκεντρο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Λα Ροσέλ. Ο σεισμός έγινε αισθητός στους κατοίκους της περιοχής, με το εστιακό βάθος να είναι 10 χιλιόμετρα.



