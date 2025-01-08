Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία με πολύ αυστηρότερο τρόπο, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφερόμενος στον Έλον Μασκ.

«Είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλει με την ύψιστη αποφασιστικότητα τους υπάρχοντες νόμους για την προστασία της μοναδικής μας θέσης ή όχι και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να σκεφτεί να εκχωρήσει τη δυνατότητα αυτή στις χώρες μέλη της ΕΕ, στη Γαλλία», είπε ο Μπαρό μιλώντας σήμερα στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Αναφερόμενος στα σχόλια του νεοεκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί τμήμα της Δανίας εδώ και περισσότερα από 600 χρόνια, ο Μπαρό είπε ότι η ΕΕ δεν θα επιτρέψει σε άλλες χώρες να επιτεθούν στα κυρίαρχα σύνορά της.

«Προφανώς δεν τίθεται ερώτημα να επιτρέψει η ΕΕ σε άλλες χώρες του κόσμου να επιτεθούν στα κυρίαρχα σύνορά της, όποιες κι αν είναι αυτές...Είμαστε μια ισχυρή ήπειρος», σχολίασε ο Γάλλος υπουργός.

Όπως είπε ο Μπαρό δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στο τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής.

«Αν ρωτάτε εμένα αν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στη Γροιλανδία, η απάντησή μου είναι όχι. Αλλά αν (ρωτάτε αν) έχουμε εισέλθει σε μια χρονική περίοδο όπου επικρατεί ο ισχυρότερος, τότε η απάντησή μου είναι ναι», πρόσθεσε καταλήγοντας ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιτρέπει στον εαυτό της να εκφοβίζεται ή να ανησυχεί υπερβολικά, αλλά θα πρέπει να ξυπνήσει και να ισχυροποιηθεί.

Στη συνέντευξή του ο Μπαρό αναφέρθηκε και στις κυρώσεις της ΕΕ εις βάρος της Συρίας, οι οποίες παρεμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανάκαμψη της χώρας και οι οποίες, όπως είπε, μπορεί να αρθούν γρήγορα.

Ο Μπαρό πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τους εταίρους στην ΕΕ σχετικά με την πιθανότητα άρσης άλλων κυρώσεων που εξαρτώνται από την πρόοδο σε τομείς όπως τα δικαιώματα των γυναικών και η ασφάλεια στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

