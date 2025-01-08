Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγόρησε επίσημα χθες Τρίτη τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) πως διαπράττουν «γενοκτονία» στο Σουδάν και επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος του ηγέτη των παραστρατιωτικών και εταιρείες που τους παρέχουν υποστήριξη.

Ο χαρακτηρισμός «γενοκτονία» βασίζεται σε πληροφορίες που κάνουν λόγο για «συστηματική» σφαγή ανδρών και νέων, καθώς και στοχευμένους βιασμούς γυναικών και κοριτσιών «εξαιτίας της εθνικής καταγωγής τους», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Είναι μόλις η ένατη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση κάνει λόγο για γενοκτονία. Η πρώτη αφορούσε το Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Έκτοτε η Ουάσιγκτον έχει κρίνει πως διαπράχθηκαν γενοκτονίες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη Ρουάντα, στο Ιράκ, στο Νταρφούρ του Σουδάν, καθώς και σε περιπτώσεις εξολόθρευσης κοινοτήτων, όπως αυτή των Γεζίντι από τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, αυτή των Ροχίνγκια από τον στρατό της Μιανμάρ, ή διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος φυλών όπως αυτή των Ουιγούρων από την Κίνα,

Οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, που επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη να τιμωρούν τους υπεύθυνους για οποιαδήποτε γενοκτονία.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης σειρά κυρώσεων σε βάρος του επικεφαλής των ΔΤΥ, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», για «τον ρόλο του στις συστηματικές φρικαλεότητες που διαπράττονται σε βάρος του σουδανικού λαού».

Η σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας (1948) το ορίζει ως σύνολο πράξεων που διαπράττονται με πρόθεση την «ολική ή μερική καταστροφή ομάδας —εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής— ως τέτοιας».

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις ΔΤΥ κι έχει οδηγήσει τη χώρα σε λιμό.

Δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, πάνω από οκτώ εκατομμύρια άλλοι είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, πέρα από τους 2,7 εκατ. που ήταν ήδη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί και πλέον από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια έπειτα από είκοσι μήνες καταστροφικού πολέμου.

«Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν κανένα από τα δυο στρατόπεδα, και οι ενέργειές μας εναντίον των ή του Χαμέτι δεν σημαίνουν υποστήριξη ή εύνοια στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις», επισήμανε στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μπλίνκεν. «Και οι δυο εμπόλεμες πλευρές φέρουν την ευθύνη για τη βία και τα δεινά» στην αφρικανική χώρα, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών δικαιολογεί τις κυρώσεις του σε βάρος του Χαμέτι εξαιτίας του ρόλου του ως «βασικού αντιμαχόμενου» και για την εμπλοκή του σε «εγκλήματα πολέμου και φρικαλεότητες» των ανδρών υπό τις διαταγές του.

Ο Χαμέτι φέρει «μείζονα ευθύνη» για τις «φρικιαστικές και παράνομες ενέργειες» των ΔΤΥ, εξηγείται στην ανακοίνωσή του.

Κυρώσεις επιβάλλονται ακόμη σε επτά εταιρείες που συνδέονται με τις ΔΤΥ, ή κατηγορούνται πως ενέχονται στη χρηματοδότησή τους και στην αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών για λογαριασμό τους, παρατείνοντας τον πόλεμο.

Οι κυρώσεις σημαίνουν πάγωμα πόρων στην αμερικανική δικαιοδοσία που διακρατούν άμεσα ή έμμεσα πρόσωπα και επιχειρήσεις στο στόχαστρο, καθώς και την απαγόρευση στις επιχειρήσεις και στους πολίτες να συναλλάσσονται μαζί τους.

Περιορίζουν επίσης τη δυνατότητα χρήσης του αμερικανικού δολαρίου στις συναλλαγές τους, επισείοντας την απειλή κυρώσεων και σε πρόσωπα ή εταιρείες που λαμβάνουν πληρωμές εκπεφρασμένες στο αμερικανικό νόμισμα από τα πρόσωπα και τις εταιρείες στο στόχαστρο.

