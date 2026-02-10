Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γαλλική δικαιοσύνη έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος 79χρονου πρώην εκπαιδευτικού για διακεκριμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε 89 ανηλίκους κατά την περίοδο 1967-2022

Η γαλλική δικαιοσύνη αναζητεί μάρτυρες μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά 79χρονου πρώην εκπαιδευτικού που φυλακίσθηκε το 2024 και θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τόσο στη Γαλλία, όσο και σε άλλες χώρες, κατά 89 ανηλίκων κατά την περίοδο 1967-2022.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και τη Νέα Καληδονία, διευκρίνισε ο Ετιέν Μαντό, εισαγγελέας της Γκρενόμπλ, όπου διεξάγεται η έρευνα.

Ο αριθμός των θυμάτων αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί από τον 79χρονο σε USB και αφορούν σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους 13 έως 17 ετών, εξήγησε ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το USB που περιέχει γραπτά του ίδιου του 79χρονου ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του που «είχε απορίες για την προσωπική και σεξουαλική ζωή του θείου του», σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Γκρενόμπλ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας ομολόγησε παρεμπιπτόντως και τις δολοφονίες της μητέρας και της θείας του.

Στα «απομνημονεύματά» του γράφει ότι «θανάτωσε σκοπίμως αυτά τα δύο πρόσωπα».

Πώς σκότωσε τη μητέρα του

Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι έπνιξε με τη βοήθεια μαξιλαριού την καρκινοπαθή μητέρα του που βρισκόταν σε καταληκτικό στάδιο στη δεκαετία του 1970 και στη συνέχεια τη θεία του, ηλικίας 92 ετών, στη δεκαετία του 1990, πνίγοντάς την επίσης με μαξιλάρι.

Σε ό,τι αφορά τη θεία του, «επειδή εκείνος ήθελε να φύγει για τη Σενέβ (στη νότια Γαλλία) και εκείνη τον παρακαλούσε να μην φύγει, επέλεξε να τη σκοτώσει και έτσι, την ώρα που κοιμόταν, πήρε ένα μαξιλάρι και την έπνιξε».

Ο 79χρονος ομολόγησε τις δύο δολοφονίες λέγοντας ότι «θα ήθελε να του κάνουν το ίδιο, αν βρισκόταν στην κατάσταση αυτή στο τέλος της ζωής του».

