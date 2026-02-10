Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν: Νέες οδηγίες ΗΠΑ για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν τη Δευτέρα νέες οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν κομβικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένει τεταμένη η κατάσταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης λόγω του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στο παρελθόν, το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ - τμήμα που βρίσκεται εντός των χωρικών του υδάτων - ενώ κατά καιρούς έχει κατασχέσει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια που κινούνταν στην περιοχή, κατηγορώντας τα για λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις θαλάσσιες μεταφορές, συνέστησε στα εμπορικά πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία να κινούνται όσο το δυνατόν μακρύτερα από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και, σε περίπτωση που δεχθούν σχετικό αίτημα, να αρνούνται προφορικά στις ιρανικές δυνάμεις την άδεια επιβίβασης.

«Συνιστάται τα εμπορικά πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία και διέρχονται από τα συγκεκριμένα ύδατα να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στις οδηγίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλλουν βίαιη αντίσταση σε περίπτωση επιβίβασης ιρανικών δυνάμεων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ξεκίνησαν με θετικό τρόπο και πρόκειται να συνεχιστούν, σε δηλώσεις που ενδέχεται να καθησυχάσουν τις ανησυχίες πως μια αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά σε πολεμική σύγκρουση.

Αν και και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει προθυμία για διαπραγματεύσεις, η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οι συνομιλίες να επεκταθούν και σε ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, η στήριξη ένοπλων ομάδων στην ευρύτερη περιοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση προς το Ιράν την Παρασκευή, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει δασμό 25% στις εισαγωγές από κάθε χώρα που αγοράζει «άμεσα ή έμμεσα» προϊόντα από το Ιράν, υλοποιώντας απειλή που είχε διατυπώσει τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

