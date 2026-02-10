Ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε έφεση ώστε να επιτραπεί σε ένα 5χρονο αγόρι με μια επιθετική μορφή καρκίνου, να εισέλθει στο Ισραήλ για θεραπεία που θα του σώσει τη ζωή, επικαλούμενο την κυβερνητική πολιτική που απαγορεύει στους κατοίκους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γάζα να διασχίζουν τα σύνορα, ακόμη και όταν δεν ζουν πλέον εκεί.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Κυριακή, το περιφερειακό δικαστήριο της Ιερουσαλήμ απέρριψε αίτηση για τη μεταφορά του παιδιού από τη Ραμάλα στο νοσοκομείο Tel HaShomer κοντά στο Τελ Αβίβ για μεταμόσχευση μυελού των οστών –μια επέμβαση που δεν μπορεί να γίνει ούτε στη Γάζα ούτε στη Δυτική Όχθη.

Το αγόρι βρίσκεται στη Δυτική Όχθη από το 2022, όπου λάμβανε ιατρική περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στη Λωρίδα της Γάζας. Οι γιατροί του, επισημαίνουν ότι χρειάζεται επειγόντως ανοσοθεραπεία με αντισώματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η απόφαση αντανακλά την καθολική απαγόρευση εισόδου ατόμων που ζουν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοπαθών που, πριν από τον πόλεμο, είχαν συστηματικά πρόσβαση σε θεραπείες στην Ιερουσαλήμ.

«Έχασα την τελευταία μου ελπίδα», δήλωσε η μητέρα του παιδιού στην εφημερίδα Haaretz, περιγράφοντας την απόφαση ως θανατική ποινή για τον γιο της. Είπε ότι ο πατέρας του αγοριού πέθανε από καρκίνο πριν από τρία χρόνια.

Στην απόφασή του, ο Ισραηλινός δικαστής Ram Winograd χαρακτήρισε την έφεση ως έμμεση αμφισβήτηση των περιορισμών που επέβαλε η υπηρεσία ασφαλείας μετά τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους οποίους απαγορεύεται στους κατοίκους της Γάζας να εισέλθουν στο Ισραήλ για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Αν και αναγνώρισε ότι χιλιάδες παιδιά στη Γάζα χρήζουν επείγουσας περίθαλψης, ο δικαστής υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της περίπτωσης του αγοριού και των περιπτώσεων άλλων ασθενών που αποκλείονται από την πολιτική αυτή.

Η Gisha, μια ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ασχολείται με τη νομική διαδικασία σχετικά με την υπόθεση του αγοριού από τον Νοέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση του παιδιού εξέθεσε τη σκληρότητα ενός άκαμπτου γραφειοκρατικού συστήματος που δίνει προτεραιότητα στην απαγόρευση έναντι της επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

«Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά τις καταστροφικές συνέπειες μιας πολιτικής που αρνείται στους Παλαιστινίους την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που μπορεί να σώσει τη ζωή τους, αποκλειστικά και μόνο με βάση τη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη Γάζα, ακόμη και όταν δεν διαμένουν εκεί και δεν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους», ανέφερε η Gisha σε δήλωσή της. «Η σημασία αυτής της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο υποστηρίζει μια παράνομη πολιτική που ουσιαστικά καταδικάζει τα παιδιά σε θάνατο, ακόμη και όταν η λήψη θεραπείας που μπορεί να σώσει τη ζωή τους είναι εφικτή».

Περίπου 11.000 Παλαιστίνιοι ασθενείς με καρκίνο εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα, παρά την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού της Ράφα την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί αναφέρουν ότι οι θάνατοι από καρκίνο έχουν τριπλασιαστεί στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την έξοδο των ασθενών και να περιορίζει την είσοδο φαρμάκων χημειοθεραπείας. Αν και ορισμένοι ασθενείς έχουν φύγει, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρότερος από εκείνους που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη και παραμένουν στη Γάζα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας στη Γάζα, υπάρχουν περίπου 4.000 άτομα -με επίσημα παραπεμπτικά για θεραπεία σε τρίτες χώρες- που δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα.

