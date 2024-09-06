Οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν σήμερα το πρωί από τη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά από 10 μέρες «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» στην πόλη και στους προσφυγικούς καταυλισμούς γύρω από αυτή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, συνολικά 36 Παλαιστίνιοι ηλικίας 13 με 82 ετών σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης από τις 28 Αυγούστου που άρχισε η ισραηλινή επιχείρηση, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί και συλληφθεί.

Πολλές από τις κηδείες των θυμάτων έγιναν σήμερα στη Τζενίν, με τη μορφή διαδήλωσης.

«Εδώ και μιάμιση εβδομάδα (ο στρατός, η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας—και οι συνοριοφύλακες) διεξάγουν επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας στην περιοχή της Τζενίν», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο τέλος της επιχείρησής του που είχε ονομαστεί «καταυλισμοί του καλοκαιριού».

«Μέχρι στιγμής έχουν εξουδετερωθεί 14 τρομοκράτες, ενώ έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 30 ύποπτοι» στη Τζενίν, πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι «στην περιοχή εξαπολύθηκαν τέσσερα αεροπορικά πλήγματα».

«Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ συνεχίζουν να ενεργούν για να πετύχουν τους στόχους αυτής της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», κατέληξε χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στη Τζενίν

Τώρα οι κάτοικοι της πόλης προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αφήσει πίσω τους σοβαρές ζημιές στις υποδομές της πόλης.

Νωρίς σήμερα το πρωί μια βαριά σιωπή επικρατούσε στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν την ώρα που άρχιζαν να επιστρέφουν όσοι είχαν φύγει για να γλιτώσουν τις συγκρούσεις.

Κάποιοι κάτοικοι καθόντουσαν σιωπηλοί σε πλαστικές καρέκλες μπροστά από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, την ώρα που μικροί εκσκαφείς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα ερείπια και παιδιά είχαν βγει στον δρόμο για να παίξουν.

Ο 48χρονος Αζίζ Τάλεμπ, πατέρας επτά παιδιών, ελέγχει τις ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού του. «Δόξα τω Θεώ (τα παιδιά) είχαν φύγει την προηγουμένη (από την ημέρα που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού) για να μείνουν με γείτονες», δήλωσε.

Σε ανάρτησή του στο Facebook - επικαλούμενο την κατάσταση στις πόλεις Τζενίν και Τουλκάρεμ, όπως και στους καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται εκεί - το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μεταφέρει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τη βίαιη καταστροφή και την ερήμωση που έχει προκαλέσει στη Λωρίδα της Γάζας.

