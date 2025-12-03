Η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, ζήτησαν σήμερα «να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο» μετά τις επιθέσεις σε φορτηγά πλοία στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, όπως ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, «υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο», είπε η πηγή αυτή.

Τρία πλοία, εκ των οποίων τα δύο δεξαμενόπλοια, έχουν δεχτεί επίθεση από την περασμένη Παρασκευή στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της τουρκικής ΑΟΖ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, την Παρασκευή και το Σάββατο, με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη, σε δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. Αρνήθηκε όμως ότι φέρει κάποια ευθύνη για την επίθεση σε ένα τρίτο πλοίο, που φέρει ρωσική σημαία και κατευθυνόταν στη Γεωργία.

Οι τρεις υπουργοί, οι χώρες των οποίων συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα, επανέλαβαν ότι η πρόθεσή τους είναι «να κάνουν τη Μαύρη Θάλασσα μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας», πρόσθεσε η τουρκική διπλωματική πηγή.

Την Δευτέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε αυτήν την «ανησυχητική κλιμάκωση», λέγοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας «έφτασε σαφώς σε μια διάσταση όπου απειλείται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα».

