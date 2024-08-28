Λογαριασμός
Αντίκρισαν την άβυσσο: Πανικός σε ύψος 74 μέτρων σε θεματικό πάρκο στο Μεξικό - Δείτε βίντεο

Το βίντεο που τραβήχτηκε από έναν από τους αναβάτες του παιχνιδιού δείχνει να παραμένουν μετέωροι ενώ άνεμος και βροχή λυσσομανούν

Μεξικό: Πανικός σε υψόμετρο 74 μέτρων - Δείτε βίντεο

Αντίκρισαν την άβυσσο... Πανικός επικράτησε στο θεματικό πάρκο Six Flags στην πρωτεύουσα του Μεξικού Μέξικο Σίτι, όταν το παιχνίδι στο οποίο επέβαιναν (Supergirl Sky Flight) κόλλησε σε ύψος 74 μέτρων, λόγω μια ξαφνικής σφοδρής καταιγίδας. 

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, αφήνοντας τους ανθρώπους να κρέμονται στον αέρα για περίπου 10 λεπτά.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από έναν από τους αναβάτες του παιχνιδιού, δείχνει να παραμένουν μετέωροι, ενώ άνεμος και βροχή λυσσομανούν. 

Δυστυχώς, η καταιγίδα εντάθηκε κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, μη αφήνοντας τους επισκέπτες να εφησυχάσουν. Ωστόσο, το προσωπικό του πάρκου λειτούργησε με επαγγελματισμό και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το παιχνίδι άρχισε ξανά να λειτουργεί κανονικά λίγο μετά, σύμφωνα με το Six Flags Mexico.

Μεξικό

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεξικό λούνα παρκ
