Μεξικό: Πανικός σε υψόμετρο 74 μέτρων - Δείτε βίντεο

Αντίκρισαν την άβυσσο... Πανικός επικράτησε στο θεματικό πάρκο Six Flags στην πρωτεύουσα του Μεξικού Μέξικο Σίτι, όταν το παιχνίδι στο οποίο επέβαιναν (Supergirl Sky Flight) κόλλησε σε ύψος 74 μέτρων, λόγω μια ξαφνικής σφοδρής καταιγίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, αφήνοντας τους ανθρώπους να κρέμονται στον αέρα για περίπου 10 λεπτά.

🚨#WATCH: As Riders were stranded & stuck 250 feet in the air at Six Flags due to a storm, leaving them exposed to heavy rain and wind

⁰📌#MexicoCity | #Mexico

⁰Watch wild video footage as a group of riders at Six Flags Mexico experienced terrifying moments when they… pic.twitter.com/heSnfftBBg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 26, 2024

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από έναν από τους αναβάτες του παιχνιδιού, δείχνει να παραμένουν μετέωροι, ενώ άνεμος και βροχή λυσσομανούν.

Δυστυχώς, η καταιγίδα εντάθηκε κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, μη αφήνοντας τους επισκέπτες να εφησυχάσουν. Ωστόσο, το προσωπικό του πάρκου λειτούργησε με επαγγελματισμό και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το παιχνίδι άρχισε ξανά να λειτουργεί κανονικά λίγο μετά, σύμφωνα με το Six Flags Mexico.

