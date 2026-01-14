Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί επιβίωσε της πρώτης ψηφοφορίας που διεξήχθη σήμερα επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σαρωτική εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur.

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η «Ανυπότακτη Γαλλία» υποστηρίχθηκε από 256 βουλευτές. Για να εγκριθεί απαιτούνταν 288 ψήφοι.

Η κυβέρνηση Λεκορνί θα βρεθεί σε λίγη ώρα αντιμέτωπη και με δεύτερη πρόταση δυσπιστίας, που κατέθεσε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» για τους ίδιους λόγους.





