«Μουδιασμένη» η Γαλλία από την επίθεση στην παιδική χαρά: 6 τα θύματα, 4 παιδιά - 22 μηνών το μικρότερο - Δείτε βίντεο

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων, τέσσερα παιδιά και 2 ενήλικες, από την επίθεση με μαχαίρι σε παιδική χαρά σήμερα στη γαλλική πόλη Ανεσί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελίζαμπεθ Μπορν και την τοπικό εισαγγελέα.

Τα παιδιά που τραυματίστηκαν ήταν ηλικίας 22 μηνών και τριών ετών και κάποια από αυτά είναι σε «σοβαρή κατάσταση» στην εντατική όπως ανέφερε η κ. Μπορν.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι Σύρος υπήκοος που είχε καθεστώς πρόσφυγα στη Σουηδία και ότι δεν είχε ποινικό ή ψυχιατρικό μητρώο.

«Είμαστε όλοι τρομερά συγκλονισμένοι από αυτό», πρόσθεσε η ίδια.

Η εισαγγελέας του Ανεσί Λιν Μπονέ-Ματίς δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου πως προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, διευκρινίζοντας πως η έρευνα που ξεκίνησε αφορά απόπειρα ανθρωποκτονιών.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε ότι ο ύποπτος έχει ένα παιδί στην ίδια ηλικία με ένα από τα παιδιά που δέχθηκαν επίθεση.

Ανέφερε ότι μεταξύ των παιδιών που τραυματίστηκαν ήταν παιδιά 22 μηνών και τριών ετών, επιβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό συνέβη σε παιδική χαρά.

Η ίδια σημείωσε πως όλοι οι μάρτυρες και τα θύματα που δεν τραυματίστηκαν είναι σε κατάσταση σοκ και λαμβάνουν βοήθεια από ειδική ιατρική ομάδα.

Μεταξύ των παιδιών που τραυματίστηκαν είναι και ένα που έχει βρετανική υπηκοότητα, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

"Ένα από τα παιδιά που τραυματίστηκαν έχει βρετανική υπηκοότητα. Έχουμε ήδη αναπτύξει αξιωματούχους του βρετανικού προξενείου για να... υποστηρίξουν την οικογένεια", δήλωσε ο Κλέβερλι σε συνέντευξη Τύπου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

"Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις γαλλικές αρχές με όποιον τρόπο μπορούμε".

Τοπική εισαγγελέας δήλωσε πριν από λίγο πως δύο από τα τέσσερα παιδάκια που τραυματίστηκαν στην επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στην πόλη Ανεσί, είχαν ξένη υπηκοότητα, το ένα ολλανδική και το άλλο βρετανική.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «επίθεση απόλυτης δειλίας» στο Ανεσί. «Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.