Νέα ένταση μεταξύ Ιαπωνίας – Κίνας: Διαμαρτυρία του Τόκιο για κινεζικό σκάφος που εισήλθε στα ιαπωνικά ύδατα

Νέα διπλωματική ένταση μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Ένα ερευνητικό πλοίο του κινεζικού πολεμικού ναυτικού εισήλθε την Πέμπτη στα «χωρικά ύδατα» της Ιαπωνίας κοντά σε νησιά στην Καγκοσίμα, ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.



Από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, είναι η 11η φορά που σκάφος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ιαπωνίας, ανέφερε το υπουργείο στο Twitter.



Η Ιαπωνία «εξέφρασε την έντονη ανησυχία της και υπέβαλε διπλωματική διαμαρτυρία στην Κίνα σχετικά με την πρόσφατη εισβολή» τονίζεται.



«Αυτές οι κινεζικές ναυτικές δραστηριότητες προκαλούν ανησυχία για την εθνική ασφάλεια. Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας προστατεύουν αποφασιστικά το έδαφος, τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας», ανέφερε επίσης το υπουργείο.



Τα τελευταία χρόνια, κινεζικά πλοία εισέρχονται συχνά στα χωρικά ύδατα της Ιαπωνίας ή περνούν από κοντινές περιοχές, ιδιαίτερα κοντά στα νησιά Σενκάκου που βρίσκονται στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.



On June 8, it was confirmed that a Chinese Navy Shupang-class survey ship sailed through Japan’s territorial waters near Yakushima Island. This is the 11th time, the first since February this year, that we announce Chinese Naval vessel’s entry into Japan’s territorial waters. pic.twitter.com/qXxlwN4OoJ