Ανησυχία επικρατεί στη Γαλλία, καθώς σε κανάλια ακροδεξιών μοιράζεται λίστα με αποψινές συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και ακροαριστερών με ενθάρρυνση για πιθανές αντισυγκεντρώσεις όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Παρίσι Θανάσης Γκαβός. Στα ακροδεξιά κανάλια δίνονται οδηγίες για επιθέσεις.

🚨 ATTENTION 🚨



Sur le canal néonazi DAF, à nouveau des listes des manifs qui auront lieu ce soir sont partagées avec des consignes violentes pour mener des ratonnades.



Faites attention à vous.#legislatives2024 #ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/6tfEkO87q1 July 7, 2024

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λαμβάνουν οι γαλλικές αρχές για να αποτραπούν τυχόν επεισόδια για να αποτραπούν ταραχές μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών.



Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη γαλλική επικράτεια για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην πολωμένη γαλλική κοινωνία.



Οι καταστηματάρχες στις μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για τα χειρότερα, καθώς φράζουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν τις ζημιές που προκαλούνται από ταραχοποιούς.

Εντυπωσιακή είναι στο μεταξύ η συμμετοχή των Γάλλων στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ, η συμμετοχή των εκλογέων στον δεύτερο γύρο μέχρι τις 5 το απόγευμα ανερχόταν στο 59,7%, ενώ στον πρώτο γύρο ήταν 59,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1981. Στις εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38,11%.

Μάλιστα, η συμμετοχή στην ψηφοφορία του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να φθάσει τουλάχιστον το 67%, έναντι 66,7% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 6 μ.μ., αλλά είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 μ.μ. στις μεγάλες πόλεις.

