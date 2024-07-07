Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανησυχία στη Γαλλία: Οι ακροδεξιοί ετοιμάζονται για επιθέσεις το βράδυ – 30.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη Γαλλία μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια

Ανησυχία στη Γαλλία: Οι ακροδεξιοί ετοιμάζονται για επιθέσεις το βράδυ – 30.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Ανησυχία επικρατεί στη Γαλλία, καθώς σε κανάλια ακροδεξιών μοιράζεται λίστα με αποψινές συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και ακροαριστερών με ενθάρρυνση για πιθανές αντισυγκεντρώσεις όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Παρίσι Θανάσης Γκαβός. Στα ακροδεξιά κανάλια δίνονται οδηγίες για επιθέσεις. 

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λαμβάνουν οι γαλλικές αρχές για να αποτραπούν τυχόν επεισόδια για να αποτραπούν ταραχές μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών. 

Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη γαλλική επικράτεια για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην πολωμένη γαλλική κοινωνία.

Οι καταστηματάρχες στις μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για τα χειρότερα, καθώς φράζουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν τις ζημιές που προκαλούνται από ταραχοποιούς.

Εντυπωσιακή είναι στο μεταξύ η συμμετοχή των Γάλλων στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ, η συμμετοχή των εκλογέων στον δεύτερο γύρο μέχρι τις 5 το απόγευμα ανερχόταν στο 59,7%, ενώ στον πρώτο γύρο ήταν 59,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1981. Στις εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38,11%.

Μάλιστα, η συμμετοχή στην ψηφοφορία του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να φθάσει τουλάχιστον το 67%, έναντι 66,7% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 6 μ.μ., αλλά είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 μ.μ. στις μεγάλες πόλεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εκλογές στη Γαλλία επεισόδια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark