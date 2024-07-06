Μεσάνυχτα χθες Παρασκευή, έληξε η προεκλογική εκστρατεία-εξπρές της μίας εβδομάδας για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αφήνοντας πίσω της ένα πλατύ φάσμα εμπειριών με εντάσεις, βία και ανασφάλεια. Με πίκρα επίσης για τους σχεδόν 200 υποψήφιους στη Γαλλία, οι οποίοι αποσύρθηκαν για τη δημιουργία «φράγματος στην Ακροδεξιά». Πίκρα και για τους εκλογείς τους, που δεν ξέρουν πια τι να ψηφίσουν.



Την ένταση της βίας έζησαν όσοι με το σούρουπο έβγαιναν να κολλήσουν αφίσες. Ανάμεσα στα θύματα και η κυβερνητική εκπρόσωπος Πρίσκα Τεβενό. Δύο μέλη από το επιτελείο της κατέληξαν στο νοσοκομείο.



Η παραπληροφόρηση σε αυτή την προεκλογική περίοδο ήταν επίσης μαζική, με ξένες παρεμβολές, με τη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων, όπως οι υποτιθέμενες ιστοσελίδες από το επιτελείο Μακρόν και κυρίως με ψεύτικες υποσχέσεις, όπως για παράδειγμα τα 100 ευρώ για όποιον θα ψήφιζε το κόμμα του. Αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία σοκαριστικών εικόνων περί ανεξέλεγκτης μετανάστευσης αποτέλεσε ένα νέο στοιχείο.

Πούτιν, αντισημίτες, νοσταλγοί των Ναζί

Μελέτη του κέντρου Ερευνών CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών) δημοσίευσε στοιχεία για την εκ νέου ανησυχητική διείσδυση φιλορωσικών δικτύων, όπως είχε ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Για την έκθεση μελετήθηκαν εκατομμύρια αναρτήσεων στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα.



Σύμφωνα με τον συντάκτη της έκθεσης, Νταβίντ Σαβαλαριάς, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Μόσχα είναι η «πηγή των προσπαθειών αποσταθεροποίησης των εκλογών». Κάνει λόγο επίσης για «σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ του καθεστώτος Πούτιν και της γαλλικής ακροδεξιάς». Πρόκειται για μια «στρατηγική χαμηλού θορύβου» για την αποσταθεροποίηση της γαλλικής κοινωνίας, υπογραμμίζει.



Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα «απολωλότα πρόβατα» του Ζορντάν Μπαρντελά, τους υποψηφίους με δηλώσεις ρατσιστικές, αντισημιτικές, συνωμοσιολογικές, που παγώνουν το αίμα των δημοκρατικών. Ο Μπαρντελά τους απέρριψε μεν ξεκάθαρα, χαρακτηρίζοντάς τους «απολωλότα πρόβατα» (brebis galeuses). Στις μνήμες όμως πολλών είναι δύσκολο να σβήσουν τα λόγια ή ακόμη η διάσημη πλέον εικόνα της ξανθιάς υποψήφιας του Καλβαντός με το ναζιστικό πηλήκιο.

