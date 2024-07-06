Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου που στέγαζε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στον καταυλισμό Αλ-Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.
Air strike on Gaza school kills at least 13 people https://t.co/pr18Xl8d6x— BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2024
Βίντεο από το σημείο δείχνει ενήλικες και παιδιά να ουρλιάζουν σε έναν δρόμο γεμάτο καπνό, μέσα με σκόνη και συντρίμμια, καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο BBC ότι εξετάζει το χτύπημα.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι η επίθεση είχε στόχο τους επάνω ορόφους του σχολείου, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια πολυσύχναστη αγορά.
Μια τοπική πηγή δήλωσε ότι ο στόχος ήταν ένα δωμάτιο που φέρεται να χρησιμοποιείται από την αστυνομία της Χαμάς.
