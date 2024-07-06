Λογαριασμός
Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας - Δείτε βίντεο

«Ερευνάμε την πληροφορία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός

Γάζα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου που στέγαζε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στον καταυλισμό Αλ-Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ενήλικες και παιδιά να ουρλιάζουν σε έναν δρόμο γεμάτο καπνό, μέσα με σκόνη και συντρίμμια, καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο BBC ότι εξετάζει το χτύπημα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι η επίθεση είχε στόχο τους επάνω ορόφους του σχολείου, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια πολυσύχναστη αγορά.

Μια τοπική πηγή δήλωσε ότι ο στόχος ήταν ένα δωμάτιο που φέρεται να χρησιμοποιείται από την αστυνομία της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

