Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου που στέγαζε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στον καταυλισμό Αλ-Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Air strike on Gaza school kills at least 13 people https://t.co/pr18Xl8d6x July 6, 2024

Βίντεο από το σημείο δείχνει ενήλικες και παιδιά να ουρλιάζουν σε έναν δρόμο γεμάτο καπνό, μέσα με σκόνη και συντρίμμια, καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο BBC ότι εξετάζει το χτύπημα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι η επίθεση είχε στόχο τους επάνω ορόφους του σχολείου, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια πολυσύχναστη αγορά.

Μια τοπική πηγή δήλωσε ότι ο στόχος ήταν ένα δωμάτιο που φέρεται να χρησιμοποιείται από την αστυνομία της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

