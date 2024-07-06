Λογαριασμός
Αγάπη και σύγκρουση: Πέθανε 95 ετών η πρώτη σύζυγος του Φιντέλ Κάστρο, που «τα έβαλε μαζί του»

Η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ, ήταν μητέρα του Φιντέλ Κάστρο Ντιάς-Μπάλαρτ, γνωστού ως «Φιντελίτο», του μεγαλύτερου γιου του Κάστρο, που αυτοκτόνησε το 2018

Η πρώτη σύζυγος του Φιντέλ Κάστρο, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ

Αγάπη και σύγκρουση... Η πρώτη σύζυγος του Φιντέλ Κάστρο, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ, που «τα έβαλε μαζί του», πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε ο εγγονός της Φιντέλ Αντόνιο Κάστρο Σμιρνόφ στο Χ.

Η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ, που ζούσε την Ισπανία, ήταν μητέρα του Φιντέλ Κάστρο Ντιάς-Μπάλαρτ, γνωστού ως «Φιντελίτο», του μεγαλύτερου γιου του Κάστρο, που αυτοκτόνησε το 2018.

Κόρη Κουβανού πολιτικού της δεκαετίας του 1940, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ παντρεύτηκε τον Φιντέλ Κάστρο το 1948. Το ζευγάρι χώρισε το 1955.

Η μάχη για την κηδεμονία του παιδιού τους, την οποία κέρδισε ο Φιντέλ Κάστρο, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μετά τη νίκη της κουβανικής επανάστασης το 1959, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ αναγκάστηκε να εξοριστεί.

Μπόρεσε ωστόσο να επισκεφθεί την Κούβα πολλές φορές.

Η οικογένεια Ντιάς-Μπάλαρτ εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη επιρροή μεταξύ των Κουβανών εξορίστων με έδρα το Μαϊάμι. Ενας από τους ανιψιούς της Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ και ξάδερφος του Φιντελίτο είναι ο Μάριο Ντιάς-Μπάλαρτ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ακραιφνής αντικαστρικός.

Ο Φιντέλ Κάστρο (1926-2016) παντρεύτηκε μία και μοναδική φορά, με την Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ. Αλλά είχε αποκτήσει τουλάχιστον εννιά παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Με την τελευταία του σύντροφο, την Ντάλια Σότο ντελ Βάγε, είχε αποκτήσει πέντε γιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

