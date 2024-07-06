Αγάπη και σύγκρουση... Η πρώτη σύζυγος του Φιντέλ Κάστρο, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ, που «τα έβαλε μαζί του», πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε ο εγγονός της Φιντέλ Αντόνιο Κάστρο Σμιρνόφ στο Χ.

Η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ, που ζούσε την Ισπανία, ήταν μητέρα του Φιντέλ Κάστρο Ντιάς-Μπάλαρτ, γνωστού ως «Φιντελίτο», του μεγαλύτερου γιου του Κάστρο, που αυτοκτόνησε το 2018.

Κόρη Κουβανού πολιτικού της δεκαετίας του 1940, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ παντρεύτηκε τον Φιντέλ Κάστρο το 1948. Το ζευγάρι χώρισε το 1955.

Rodeada de mucho amor, partió mi querida abuela Mirta Díaz-Balart Gutiérrez. Se nos va una gran mujer.



Su final no es la muerte. Permanecerán eternos su especial cariño, lealtad y extraordinaria historia. Seguirá siendo la forma más concreta y amable de lo hermoso. pic.twitter.com/wJyxvD0olZ — Dr.C. Fidel Antonio Castro Smirnov (@FACSmirnov) July 6, 2024

Η μάχη για την κηδεμονία του παιδιού τους, την οποία κέρδισε ο Φιντέλ Κάστρο, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μετά τη νίκη της κουβανικής επανάστασης το 1959, η Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ αναγκάστηκε να εξοριστεί.

Μπόρεσε ωστόσο να επισκεφθεί την Κούβα πολλές φορές.

Muere la primera esposa de Fidel Castro, Mirta Díaz-Balart, a los 95 años https://t.co/FKdWXPoYO7 — Informativos Telecinco (@informativost5) July 6, 2024

Η οικογένεια Ντιάς-Μπάλαρτ εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη επιρροή μεταξύ των Κουβανών εξορίστων με έδρα το Μαϊάμι. Ενας από τους ανιψιούς της Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ και ξάδερφος του Φιντελίτο είναι ο Μάριο Ντιάς-Μπάλαρτ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ακραιφνής αντικαστρικός.

Ο Φιντέλ Κάστρο (1926-2016) παντρεύτηκε μία και μοναδική φορά, με την Μίρτα Ντιάς-Μπάλαρτ. Αλλά είχε αποκτήσει τουλάχιστον εννιά παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Με την τελευταία του σύντροφο, την Ντάλια Σότο ντελ Βάγε, είχε αποκτήσει πέντε γιους.

October 11, 1948 Fellow students Fidel Castro and Mirta Diaz-Balart marry (divorced 1955) #FidelCastro #PR pic.twitter.com/62eb2d0DRL — Amir Alhaj - ASM | International PR Consultant (@AmirAlhaj_ph) October 12, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.